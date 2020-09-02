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ТКГ согласовала рамочное решение о противоминной деятельности

02 сентября 2020, 20:48

ТКГ согласовала рамочное решение о противоминной деятельности

Трехсторонняя контактная группа по Донбассу согласовала рамочное решение о противоминной деятельности, которое должно стать основой для проведения работ по гуманитарному разминированию в будущем. Об этом по итогам сегодняшнего заседания в ТКГ сообщила пресс-служба Офиса президента.

Кроме того, были согласованы координаты 19 приоритетных участков разминирования. Двадцатый участок вблизи Золотого будут разминировать в рамках проведения работ по открытию дополнительного КПВВ в этом районе, которое предварительно запланировано на ноябрь.

Также стало известно, что стороны согласовали четыре следующих участка разведения сил и средств. Группе по безопасности поставлена ​​задача разработать детальный план и финализировать проект дополнения к рамочному решению ТКГ о разведении сил и средств от 21 сентября 2016 года.

В то же время полномочный представитель России в ТКГ Борис Грызлов заявил, что «Л-ДНР» будут готовы подписать договоренности о разведении сил и средств и утвердить план разминировании участков только после подготовки соответствующих документов.

«Однако представители Донбасса считают, что договоренности должны вступить в силу после приведения постановления Верховной рады от 15 июля о назначении местных выборов в соответствие Минским соглашениям. Эта позиция должна быть зафиксирована письменно», — сказал он.

В ответ на это Леонид Кравчук напомнил, что он направил в Верховную Раду письмо о возможности рассмотреть соответствие упомянутого постановления Минским договоренностям и сейчас ожидает ответа от украинского парламента в соответствии с регламентом. Также он призвал не привязывать реализацию достигнутых на предыдущем заседании ТКГ договоренностей по участков разминирования и участков разведения сил и средств к рассмотрению Верховной Радой его обращение о соответствии постановления о назначении местных выборов положением Минских договоренностей.

Как сообщили в ОП, украинская делегация не восприняла попытки российской делегации давать оценку деятельности Верховной Рады, правительства и Президента Украины.

«ТКГ не правомочны оценивать деятельность любого правительства. Это не является компетенцией ТКГ», — отметил Леонид Кравчук.

Процесс обмена пленными тоже стоит на паузе из-за того, что «Л-ДНР» не предоставили информацию о состоянии и местонахождении запрашиваемых лиц, находящихся на временно оккупированных территориях.

В свою очередь, координатор от ОБСЕ Тони Фриш заявил о недопустимости увязки процесса освобождения удерживаемых лиц с посторонними вопросами. Он призвал всех участников завершить процесс обмена списками на взаимное освобождение удерживаемых лиц и снял с рассмотрения другие вопросы из-за блокирования переговорного процесса по политическим мотивам.

В заключении украинская сторона выступила за создание экспертной комиссии с участием международных специалистов для мониторинга экологической ситуации в регионах Донецкой и Луганской областей, включая подконтрольные правительству территории.

Спецпредставитель ОБСЕ в ТКГ Хайди Грау выразила благодарность сторонам за соблюдении режима прекращения огня и призвала их делать все возможное, чтобы он сохранялся. Стороны переговоров согласились с необходимостью продолжения соблюдения «тишины». 

Следующее заседание Трехсторонней контактной группы запланировано на 16 сентября.

Ранее об итогах заседания в ТКГ высказался представитель отдельных районов Донецкой области Сергей Гармаш.

Напомним, глава «ДНР» Денис Пушилин заявил о готовности приказать уничтожить позиции Вооруженных сил Украины на двух участках, если украинская сторона не уберет их до вечера 3 сентября. Их оборудование произошло якобы после принятия дополнительного комплеса мер по прекращению огня и противоречит ему.

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