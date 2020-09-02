Гармаш рассказал о результатах переговоров в ТКГ

По итогам заседания Трехсторонней контактной группы по Донбассу, которое сегодня, 2 сентября, состоялось в формате онлайн-конференции, согласовали открытие новых КПВВ и 19 участков разминирования. Об этом в эфире телеканала «Украина24» заявил представитель отдельных районов Донецкой области в ТКГ Сергей Гармаш.



«Есть результаты по открытию новых КПВВ, два КПВВ будут открыты в Луганской области в ноябре. По крайней мере, мы к этому готовимся и мы это заявляем, и та сторона этого не отрицает. Скорее всего, это Золотое и Щастье, насколько я помню», — рассказал Гармаш журналистам.



Он также отметил, что гуманитарное и политическое направление оказались фактически заблокированы.



«Нет результатов по политической подгруппе. Политическое обсуждение "формулы Штайнмайера", закона об особом статусе, то, чего они всегда сами от нас требовали, они сами и заблокировали фактически... к сожалению, нет результатов по гуманитарной подгруппе, по обмену, та сторона заблокировала процесс, она не предоставляет списки на обмен, аргументируя это своим ультиматумом, который они продолжают повторять, как мантру — они требуют отмены постановления Верховной Рады о местных выборах», — объяснил Гармаш.



По словам Сергея Гармаша, следующее заседание ТКГ в формате видеоконференции намечено на 16 сентября.

Напомним, Россиия в на предыдущем заседании в Трехсторонней контактной группе заблокировала переговоры, ставя условием пересмотр постановления Верховной Рады о местных выборах. Документ, как считают в РФ, нарушает Минские соглашения.



Спорным стал пункт 4 постановления Рады о назначении местных выборов в 2020 году. В нем сказано, что выборы в отдельных районах Донбасса и автономной республике Крым назначат отдельно после вывода российских оккупационных войск и восстановления суверенитета Украины на этих территориях.



В связи с этим, Кравчук обратился в Верховную Раду с писмом-просьбой пересмотреть соответствие постановления о местных выборах Минским соглашениям.



Состоялось большое заседание комитета без трансляции, на котором решили создать группу по написанию законов для мира на Донбассе. Спорный 4-ый пункт пообещали пересмотреть позже.