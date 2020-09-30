«ЛНР» начнет штрафовать за отсутствие своих «номеров» на машинах с 1 октября

С 1 октября на подконтрольной группировке «ЛНР» территории «ГИБДД МВД» начнет операцию под условным названием «Документ», которое предусматривает проверку наличия местной «регистрации» у автомобилей. Об этом сообщает пресс-служба «МВД ЛНР».



Там отметили, что за управление транспортным средством, «не зарегистрированным в установленном порядке», предусмотрено наложение «административного штрафа» в размере от 500 до 800 рублей (180 — 290 гривен). За повторное нарушение — штраф в размере от 3 000 до 5 000 рублей (1 100 — 1 800 гривен) или лишение права управления машиной на срок от одного до трех месяцев.



В «МВД» предупреждали, что срок обязательной «регистрации» транспорта заканчивается 30 сентября. Это означает, что все транспортные средства, эксплуатируемые на подконтрольной группировке территории и имеющие украинскую регистрацию, «обязательно должны быть зарегистрированы» в «МРЭО ЛНР».