Новости Донбасса
novosti.dn.ua
БЕСПЛАТНО – В App Store
скачать
СИТУАЦИЯ НА КПВВ Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Краматорск

«ЛНР» начнет штрафовать за отсутствие своих «номеров» на машинах с 1 октября

30 сентября 2020, 16:48

«ЛНР» начнет штрафовать за отсутствие своих «номеров» на машинах с 1 октября

С 1 октября на подконтрольной группировке «ЛНР» территории «ГИБДД МВД» начнет операцию под условным названием «Документ», которое предусматривает проверку наличия местной «регистрации» у автомобилей. Об этом сообщает пресс-служба «МВД ЛНР».

Там отметили, что за управление транспортным средством, «не зарегистрированным в установленном порядке», предусмотрено наложение «административного штрафа» в размере от 500 до 800 рублей (180 — 290 гривен). За повторное нарушение — штраф в размере от 3 000 до 5 000 рублей (1 100 — 1 800 гривен) или лишение права управления машиной на срок от одного до трех месяцев.

В «МВД» предупреждали, что срок обязательной «регистрации» транспорта заканчивается 30 сентября. Это означает, что все транспортные средства, эксплуатируемые на подконтрольной группировке территории и имеющие украинскую регистрацию, «обязательно должны быть зарегистрированы» в «МРЭО ЛНР».

ТЕГИ

Организации
ЛНР

СТАТЬИ

НОВОСТИ ДОНЕЦК / ЛУГАНСК ВСЕ
16:48
«ЛНР» начнет штрафовать за отсутствие своих «номеров» на машинах с 1 октября
12:57
«ДНР» назвала число коек для больных коронавирусом
10:26
«ДНР» заявила о почти 100 новых случаях COVID-19 и семи смертях
09:43
«ЛНР»: За минувшие сутки выявлено 17 новых случаев заражения COVID-19
08:56
Бизнес-центру в Донецке вернули довоенный вид: вместо фанеры — стеклопакеты
08:22
На Луганщине обстреляли беспилотник ОБСЕ
22:52
Глава «минздрава ЛНР» переболела пневмонией
21:42
По обе стороны от КПВВ: коронавирус и другие новости дня
17:02
ОБСЕ зафиксировала вывоз пациента в Россию из Донбасса
14:38
Боевики отказались показать ОБСЕ место размещения отведенного вооружения
13:27
«ЛНР» изменила правила перемещения товаров через линию соприкосновения
10:29
«ДНР» заявила о 51 новом случае коронавируса и одной смерти
09:39
«ЛНР»: Женщина с ребенком подорвались на взрывном устройстве в Золотом-5
09:37
«ЛНР» сообщила о 35-й смерти от коронавируса
23:59
По обе стороны от КПВВ: коронавирус и другие новости дня
все новости
19:08
«МГБ ЛНР» пыталось завербовать сотрудницу Луганской ОГА
18:29
Хомчак: Вероятность возобновления локальных боев на Донбассе остается
17:00
«ДНР» три года держит в плену химика-технолога из Донецка
16:48
«ЛНР» начнет штрафовать за отсутствие своих «номеров» на машинах с 1 октября
15:47
В Кремле увидели в словах Фокина «солидаризацию с очевидностью»
15:40
На Луганщине из-за сильного ветра обесточены более 10 тысяч абонентов
15:04
Нарушение перемирия: на Донбассе сообщили о ранении украинского военного в результате обстрела
14:58
Украл оружие в зоне ООС и переслал по почте: военнослужащему вручили подозрение
14:06
В Луганской области 49 новых случаев COVID-19 и две смерти
14:00
Верховная Рада уходит на карантин до 20 октября
13:49
Верховная Рада поддержала возвращение «пакетов малыша» вместо компенсации
13:17
Зеленский уволил Фокина из Трехсторонней контактной группы по Донбассу
12:57
«ДНР» назвала число коек для больных коронавирусом
11:59
На должность спикера по ТКГ рассматривают Лубкивского и еще несколько кандидатов
11:36
Школьницы станцевали тверк у памятника погибшим в АТО. Полиция составила админпротоколы
все новости
ВИДЕО
Что не так с прямой линией Пушилина, коронавирус наступает, Зе на Донбассе. Смотрите дайджест НД ►
28 сентября, 16:49
О чем говорил Зеленский сегодня на Донбассе? Смотрите в сюжете ►
26 сентября, 22:46
Сможет ли Украина «перезагрузить» Минские соглашения? От этого зависит судьба Донбасса ►
26 сентября, 22:25
Эта версия сайта создана при поддержке фонда Freedom House Ukraine.

«Новости Донбасса» © 2017 Все права защищены. Использование материалов сайта разрешается при условии ссылки (для интернет-изданий - гиперссылки) на сайт novosti.dn.ua.

Все материалы, которые размещены на данном сайте со ссылкой на агентство «Интерфакс-Украина», не подлежат последующему воспроизведению и /или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства «Интерфакс-Украина».
Политика сайтаПолитика конфиденциальностиРекламаКонтактыРедакция