«ДНР»: 153 новых случаев коронавируса и 17 смертей

Согласно исследованиям, проведенным 14 октября, в отдельных районах Донецкой области выявлено 153 случаев заболевания. Об этом заявили в «минздраве» группировки «ДНР».



Кроме того, зарегистрировано 17 летальных случаев в результате осложнений из-за коронавируса – мужчины в возрасте от 57 до 87 лет и женщины в возрасте от 29 до 83 лет.



В тоже время утверждается, что за сутки с дважды отрицательным тестом выписан 21 человек.



По состоянию на 15 октября группировка «ДНР» признает 4905 случаев инфекции COVID-19. Из них на лечении – 2284 пациентов, выписаны – 2297 человек, летальных случаев – 324.