Россия систематически использует химикаты на фронте: среди украинских военных есть погибшие – ГУР

Российский оккупант. Фото: Минобороны РФ

Российская армия из-за невозможности достичь поставленных Кремлем задач на поле боя систематически использует химикаты на фронте. Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления разведки.



На линии боевого столкновения, в частности в Запорожской области вблизи села Щербаки, все чаще фиксируются случаи применения ВС РФ боеприпасов с ядовитым газом. По большей части, речь идет о гранатах РГ-Во, которые россияне сбрасывают с беспилотников на позиции Сил обороны Украины.



Применяемый захватчиками газ поражает слизистую оболочку и дыхательные пути. Нахождение в зоне поражения химикатом без средств защиты может иметь летальные последствия, среди украинских военных уже есть погибшие.



В настоящее время продолжаются экспертизы применяемого химического вещества с целью его точной идентификации.

Напомним, что авиация РФ фугасной авиабомбой ударила по городу Родинское Донецкой области, в результате чего повреждены более 20 домов и возник пожар.