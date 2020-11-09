«Оставляют болеть на передовой». Бородай рассказал о ситуации с COVID-19 среди боевиков «Л-ДНР»

Бывший глава «правительства» группировки «ДНР», россиянин Александр Бородай рассказал, что среди членов незаконных вооруженных формирований есть заболевшие коронавирусом. Однако большинство заболевших, по его словам, не госпитализируют в гражданские больницы, потому что это может навредить ситуации.



«Некоторые болеют — помирают. Некоторые выживают. Некоторые настолько хорошо болеют, что даже стараются не ротировать, потому что многие заболели и если их ротировать, то это навредит гражданской среде, в которой и так многие болеют. Оставляют болеть на передовой», — заявил Бородай в эфире YouTube-канала Андрея Караулова.



Сам Бородай говорит, что находится в Москве и на неподконтрольной Украине части Донбассе бывает крайне редко.

За сутки на подконтрольной группировке «ЛНР» территории Луганской области подтверждено три смерти от коронавируса. С начала пандемии там зарегистрировали 109 случаев смерти пациентов, у которых был диагностирован COVID-19. В отдельных районах Донецкой области коронавирусную болезнь диагностировали у 101 человека. Кроме этого, зафиксировано 12 летальных случаев, заявили в группировке «ДНР».