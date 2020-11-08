«ДНР» заявила о 101 новом случае COVID-19, за сутки умерли 12 заболевших ранее

За минувшие сутки в отдельных районах Донецкой области коронавирусную болезнь диагностировали у 101 человека. Кроме этого, зафиксировано 12 летальных случаев, заявили в группировке «ДНР».



Умершие — мужчины в возрасте от 34 до 83 лет и женщины в возрасте от 49 до 84 лет.



По состоянию на 8 ноября «ДНР» признает 7795 случаев COVID-19, из которых 3694 человек выздоровели, 687 — умерли.



За сутки выявлено 116 случаев пневмоний, 71 человек госпитализирован. Как заявляют в «ДНР», всего на лечении 2250 пациентов с пневмониями, из них 517 на кислородной поддержке.



Официальных данных об эпидемической ситуации на временно оккупированных территориях нет.

За прошедшие сутки в Украине коронавирус диагностировали у 9 397 человек.