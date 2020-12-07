Орджоникидзевский районный суд Харькова сегодня не смог рассмотреть ходатайство прокурора об избрании меры пресечения экс-мэру Славянска Неле Штепе, обвиняемой в сепаратизме. Об этом сообщает «Интерфакс-Украина».



По словам адвоката Штепы Александра Шадрина, Штепа находится на больничном с пневмонией.



Он добавил, что следующее заседание планируется на 16 декабря, но вряд ли состоится, «поскольку у некоторых адвокатов накладки».



Прокуратура затребовала домашний арест для экс-мэра Славянска еще 21 ноября 2019 года, однако суд до сих пор не смог его рассмотреть и вынести решение.



Рассмотрение дела в отношении Штепы должно начаться в пятый раз.

Нелю Штепу арестовали 12 июля 2014 года. Под стражей она находилась до января 2018 года.



Ей инкриминируют совершение уголовных преступлений, предусмотренных частью 3 статьи 110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, которые повлекли гибель людей) и частью 1 статьи 258-3 (создание террористической группы или организации) Уголовного кодекса.



Дело экс-мэра Славянска находится в украинских судах с февраля 2015 года.