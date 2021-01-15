«Мэру» Дебальцево от «ДНР» огласили подозрение в Украине

Так называемому мэру Дебальцево от группировки «ДНР» Игорю Захаревичу заочно сообщено о подозрении в участии в террористической организации и посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины.



Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Донецкой области.



Указано, что Захаревич, будучи «главой администрации города Дебальцево» с июля 2019 года, совместно с участниками других самопровозглашенных органов «ДНР» «обеспечивает предоставление материальной поддержки представителям незаконных вооруженных формирований РФ».



Также ему вменяют взыскание в пользу оккупационной администрации средств в виде «налогов» и перерегистрацию предприятий и промышленных мощностей, оставшихся на территории города.



Кроме того, указано, что «мэр» через подконтрольные СМИ, проводит «агитационно-разъяснительную работу по популяризации самостоятельности "ДНР"».