В Луганской ОГА рассказали, почему не делают бесплатные тесты на COVID-19 на КПВВ

На КПВВ в Станице Луганской до сих пор не проводят бесплатные экспресс-тесты на COVID-19, поскольку еще не решен вопрос финансирования. Об этом сообщил директор Департамента здравоохранения Луганской облгосадминистрации Юрий Стогниев.

По его словам, тестирование на антиген должно входить в перечень медицинских услуг, которые финансирует Национальная служба здоровья Украины (НСЗУ).

«Мы обратились в Кабмин, министерства реинтеграции временно оккупированных территорий и здравоохранения с письмами, в которых просили определиться с решением этих вопросов. Во-первых, это медицинская услуга, а согласно действующему законодательству все медицинские услуги финансируются за счет НСЗУ. Эта услуга НСЗУ не учтена, поэтому люди, которых мы могли бы туда направить работать, остаются без финансирования, это и заработная плата, и обеспеченность этих пунктов, в том числе и тестами», – сказал Стогниев.

Он также отметил, что Минздрав распределил бесплатные тесты по целевой программе в центры первичной медико-санитарной помощи пропорционально населению подконтрольной территории. Но приказа о распределении для обслуживания людей, пересекающих КПВВ, по словам Стогниева, до сих пор не существует.

Согласно постановлению Кабинета министров №1236 от 9 декабря 2020 года Луганской и Донецкой областным государственным администрациям поручено обустроить и обеспечить функционирование пунктов бесплатных тестов на COVID-19 на КПВВ.

На линии разграничения в Луганской области работает только КПВВ «Станица Луганская». Тестирование на COVID-19 здесь на платной основе проводят частные лаборатории.

В Донецкой области на КПВВ «Новотроицкое» установили медпункт, куда приезжают медики с оборудованием для тестирования на антиген коронавируса в понедельник и пятницу. В эти дни группировка «ДНР» разблокирует движение по данному дорожному коридору, и пересекающие линию соприкосновения со стороны временно неподконтрольных территорий могут пройти тесты на COVID-19 на КПВВ. Бесплатное тестирование на антиген коронавируса здесь проводят с 15 января.