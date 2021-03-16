В понедельник, 15 марта, участники незаконных вооруженных формирований «ДНР» не пропустили два автомобиля наблюдателей СММ ОБСЕ через блокпост в Еленовке под Донецком. Об этом сообщается в отчете Миссии.



Патруль ОБСЕ двигался для пересечения линии соприкосновения в направлении подконтрольных украинскому правительству районов.



«В 11:23, когда патруль СММ пребывал на блокпосте, член вооруженных формирований подошел к сотрудникам Миссии и попросил отрыть двери и багажники обоих автомобилей, а также прицеп СММ для проведения визуального осмотра. Наблюдатели отказались это сделать. В 12:22 к патрулю Миссии подошел другой член вооруженных формирований и обратился с аналогичной просьбой, однако сотрудники СММ вновь отказались ее выполнять», – говорится в отчете.



В ОБСЕ отмечают, что в течение нескольких часов Миссия принимала меры для содействия пересечению блокпоста патрулем, однако автомобили не пропустили. Все это время блокпост был открыт для пересечения гражданскими лицами.



«В 14:36 патруль СММ покинул этот блокпост и вернулся в неподконтрольный правительству Донецк», – заключили в ОБСЕ.

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