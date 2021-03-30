Новости Донбасса
novosti.dn.ua
БЕСПЛАТНО – В App Store
скачать

СИТУАЦИЯ НА КПВВ Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Краматорск

10 533 заболевших коронавирусом выявили в Украине за сутки

30 марта 2021, 08:14

10 533 заболевших коронавирусом выявили в Украине за сутки

За понедельник, 29 марта, в Украине выявили 10 533 заболевших коронавирусом. При этом 3 576 человек выздоровели, а 286 умерли.

Об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.

За все время пандемии в стране зарегистрировали 1 662 942 заболевших, из них 1 307 076 человек выздоровели, а 32 418 умерли.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г.Киев (1422), Львовской (961), Киевской (934), Харьковской (762) и Одесской (721) областях.

В статистике нет данных о заболеваемости на неподконтрольных территориях Донбасса и Крыма.

За день проведено 96 947 тестирований.

Кроме того, вчера прививку от коронавируса получили 14 433 человек. Всего в Украине привиты 212 898 человек, из них получили первую дозу — 212 896 человек, завершили вакцинацию (получили вторую дозу) — два человека.

В Украине продолжает действовать адаптивный карантин. В «красную» зону уже попали 10 областей и город Киев. Вводить всеукраинский локдаун власть пока не планирует.

Читайте также:

«Новости Донбасса» в Telegram – только самое важное. Подписывайтесь!

Еще по теме

Прочее
коронавирус

СТАТЬИ

НОВОСТИ ДОНЕЦК / ЛУГАНСК ВСЕ
21:33
По обе стороны от КПВВ: коронавирус и другие новости 29 марта
20:46
Масляков признал лигу КВН при «ДНР»
13:37
«Мэра» Дебальцево будут судить за посягательство на территориальную целостность
12:45
«ДНР» подняла тарифы на проезд в общественном транспорте Донецка
12:09
«ЛНР» будет сажать за клевету, что не так со словом «Донбасс», ДМЗ снова загудит. Дайджест НД ►
11:15
Мендель: Организовать выборы в Донецке и Луганске пока невозможно
09:49
«ЛНР» заявила о смерти одного пациента с COVID-19
22:09
Донбасс. Итоги недели 22 - 28 марта
14:27
В Донецке на месте «Метро» открыли очередной супермаркет. Не обошлось без пробок и очередей
11:54
«ДНР»: Почти сотня новых случаев заболевания ковидом и восемь смертей
09:28
«ЛНР» зарегистрировала еще 27 случая заражения ковидом
22:00
Донбасс сегодня: Смерти на фронте и новый мирный план ►
19:13
Пересечение КПВВ: Кого и как пропускает «ЛНР» на въезд и выезд
17:00
ОБСЕ зафиксировала новые мины в аэропорту Донецка
11:47
«ДНР» пригрозила отключать от водоснабжения за долги
все новости
09:53
Обстрелы на Донбассе: сводка за минувшие сутки
09:26
Хомчак заявил о готовности ВСУ пойти в наступление на Донбассе, но призвал оценивать риски
09:21
Ляшко: Система здравоохранения выдержит 24 тысячи новых COVID-больных ежедневно
08:55
Кремль недоволен тем, что Киев не хочет договариваться с «Л-ДНР». У Пескова спросили об участии РФ в войне
08:14
10 533 заболевших коронавирусом выявили в Украине за сутки
22:55
Канада ввела санкции против России из-за оккупации Крыма
21:37
Девять вузов принимают абитуриентов из Крыма и Донбасса на подготовительные курсы
21:33
По обе стороны от КПВВ: коронавирус и другие новости 29 марта
20:46
Масляков признал лигу КВН при «ДНР»
19:49
Под Киевом умерла супружеская пара из Макеевки. 13 детей остались сиротами
19:02
МИД о переговорах Путина с Меркель и Макроном: Ничего об Украине без Украины
18:31
Двум боевикам «ДНР» сообщили о подозрении из-за пыток украинских военных
17:40
СБУ задержала еще одного фигуранта дела о создании «ЧВК Семенченко»
17:24
Степанов заявил, что первую поставку вакцин от COVAX ожидают до 15 апреля
17:00
Прокуратура объявила в розыск Дубилета в деле о расхищении денег ПриватБанка
все новости
ВИДЕО
«ЛНР» будет сажать за клевету, что не так со словом «Донбасс», ДМЗ снова загудит. Дайджест НД ►
29 марта, 12:09
Донбасс сегодня: Смерти на фронте и новый мирный план ►
27 марта, 22:00
Из Донецка в Киев перевез свой бар: история предпринимателя ►
27 марта, 11:27

«Новости Донбасса» © 2021, все права защищены. Использование материалов сайта разрешается при условии ссылки (для интернет-изданий - гиперссылки) на сайт novosti.dn.ua.

Эта версия сайта создана при поддержке фонда Freedom House Ukraine.

®,(Р), (PR) — этими символами обозначается материал, который размещен на правах рекламы.

Все материалы, которые размещены на данном сайте со ссылкой на агентство «Интерфакс-Украина», не подлежат последующему воспроизведению и /или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства «Интерфакс-Украина».

Все опубликованные фотографии Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме без письменного разрешения компании.

Политика сайтаПолитика конфиденциальностиРекламаКонтактыРедакция