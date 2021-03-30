За понедельник, 29 марта, в Украине выявили 10 533 заболевших коронавирусом. При этом 3 576 человек выздоровели, а 286 умерли.



Об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.



За все время пандемии в стране зарегистрировали 1 662 942 заболевших, из них 1 307 076 человек выздоровели, а 32 418 умерли.



За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г.Киев (1422), Львовской (961), Киевской (934), Харьковской (762) и Одесской (721) областях.



В статистике нет данных о заболеваемости на неподконтрольных территориях Донбасса и Крыма.



За день проведено 96 947 тестирований.



Кроме того, вчера прививку от коронавируса получили 14 433 человек. Всего в Украине привиты 212 898 человек, из них получили первую дозу — 212 896 человек, завершили вакцинацию (получили вторую дозу) — два человека.

В Украине продолжает действовать адаптивный карантин. В «красную» зону уже попали 10 областей и город Киев. Вводить всеукраинский локдаун власть пока не планирует.