Трехсторонний формат переговоров в политической подгруппе Контактной группы не нарушался. Во время заседания 30 марта участники вернулись к прежнему способу общения, который предусматривает консультации с членами группировок «ДНР/ЛНР» в соответствии с Минскими договоренностями. Об этом «Новостям Донбасса» заявил советник главы Офиса президента и украинской делегации в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) Алексей Арестович.



По итогу заседания 30 марта представитель отдельных районов Донетчины в составе украинской делегации Сергей Гармаш заявил, что модератор от ОБСЕ в политической подгруппе Пьер Морель нарушил трехсторонний формат заседания, так как пригласил к участию представителей «ДНР/ЛНР» с российскими паспортами.



Комментируя это, Арестович отметил, что подобный формат общения в ТКГ уже практиковался прежде, еще до того, как к переговорам присоединился Гармаш.



«Произошло следующее. Когда-то при очных встречах в Минске, когда встречались только лидеры делегаций для того, чтобы не тратить время технически на прения сторон, был заведен такой порядок — координатор политической группы и других подгрупп сначала беседовал с российской стороной, потом с украинской. На общее решение выносили уже согласованные позиции сторон. Это очень экономило время и позволяло беседе развиваться деловым образом. Вчера (30 марта, — ред.) решили попробовать такой же формат», — рассказал он.



По словам Арестовича, подобный формат показал свою действенность: «Так что это не зрада, а просто возвращение к деловому формату, который доказывает свою успешность». По мнению советника делегации, заявление Гармаша о якобы уравнивании членов «Л-ДНР» в статусе с участниками делегаций спровоцирован неинформированностью относительно такой практики переговоров.



«Сергей просто был не в курсе, так как он никогда не брал участия в подобном формате очно. Он в ТКГ недавно и с тех пор прения проходят заочно, в видеоформате. Это просто недоинформированность», — сказал Арестович.



Он подчеркнул, что посол Морель беседовал с участниками российской делегации, которая приглашает на заседания членов «Л-ДНР». Благодаря этому, добавил он, стороны «существенно продвинулись по тому списку вопросов, чтобы создать согласованный документ».



«Они (россияне — ред.) никого за себя не выдавали. Морель беседовал с россиянами. То, что там есть члены ОРДЛО, так согласно Комплексу мер, мы с ними консультируемся. Гармаш же тоже представляет ОРДЛО, только с нашей стороны. Это все в рамках Минских соглашений», — подытожил Арестович.

Арестович сообщил, что политическая подгруппа на последнем заседании продвинулась в согласовании «Плана совместных шагов», предложенного в ноябре 2020 года главой украинской делегации Леонидом Кравчуком: «На удивление в политической группе удалось продвинуться. Произошел шаг вперед спустя два-три заседания топтания на месте».



Советник делегации уточнил, что речь идет об украинском Плане с учетом российских замечаний, о наличии плана «Л-ДНР» речи не идет.



На сегодня известны пять основных пунктов украинского «Плана действий по Донбассу».