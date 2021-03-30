Модератор от ОБСЕ в политической подгруппе Трехсторонней контактной группы нарушил трехсторонний формат заседания, так как пригласил к участию представителей группировок «ДНР/ЛНР» с российскими паспортами. Об этом заявил представитель отдельных районов Донецкой области в составе украинской делегации ТКГ, журналист Сергей Гармаш.



По итогу заседания во вторник, 30 марта, он сообщил, что переговоры в политподгруппе проходили в нетрадиционном формате: «Первые четыре часа переговоры шли в виде двухсторонних консультаций модератора от ОБСЕ с представителями сторон в двухстороннем формате. Потом, примерно полчаса, была "неофициальная информационная встреча" официальных представителей делегаций. И только последние полчаса — проходило официальное заседание рабгруппы».



По его словам, в двухсторонних консультациях с модератором ОБСЕ и в неофициальном совещании представителей делегаций участвовали «представители ОРДЛО» с российскими паспортами.



«То есть, ОБСЕ самовольно, в нарушение Минских соглашений, нарушило трёхсторонний формат переговоров, наделив статусом делегаций/сторон переговоров приглашённых (кстати, до сегодняшнего дня непонятно — кем) из ОРДЛО российских граждан», — заявил Гармаш.



В то же время, отметил он, переговорный процесс не сорван.

На заседании политподгруппы 16 марта украинская делегация попросила ОБСЕ удалить из группы приглашенную российской стороной «экспертку» из Донецка Майю Пирогову. В Украине ее заочно приговорили к 10 годам лишения свободы по обвинению в терроризме.