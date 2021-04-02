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Боевики в четвертый раз за месяц не пропустили патруль ОБСЕ через свои блокпосты

02 апреля 2021, 22:04

Боевики в четвертый раз за месяц не пропустили патруль ОБСЕ через свои блокпосты

Члены незаконных вооруженных формирований «ДНР» не пропустили в очередной раз наблюдателей мониторинговой миссии ОБСЕ через блокпост на окраине поселка Александровка.

Как сообщает пресс-служба СММ ОБСЕ, утром 2 апреля группа наблюдателей выехали из Донецка на 3 автомобилях с 3 прицепами, чтобы обменяться прицепами с другим патрулем СММ из подконтрольных правительству районов.

«В 11:56 член вооруженных формирований подошел к первому патрулю Миссии и попросил наблюдателей открыть прицепы для проведения визуального осмотра. Сотрудники СММ отказались это сделать и остались на блокпосте. В течение следующих часов Миссия предпринимала меры по содействию пересечению блокпоста патрулем для проведения обмена прицепами, однако автомобили не пропустили», - говорится в сообщении Миссии.

Наблюдатели находились на блокпосту до 14 часов дня, после чего вернулись в Донецк.

В СММ ОБСЕ напомнили, что на протяжении последних недель наблюдатели трижды сталкивались с подобными запретами в Донецкой области: дважды на блокпосте незаконных вооруженных формирований рядом с Еленовкой (1 и 15 марта) и еще раз 31 марта на блокпосте возле Александровки.

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