Фото: Facebook/Диана Берг

Жители Мариуполя уже второй раз вышли на протест против строительства в Городском саду корпуса вуза «Метинвест политехника». Об этом «Новостям Донбасса» рассказала одна из организаторов Елена Золотарева.



Участники акции повесили на забор, которым обнесена территория будущего строительства, растяжку «Дядя Ринат, не трогай наш сад». А также оставили отпечатки ладоней на заборе.



Параллельно организовались жители близлежащих домов, которые собирали подписи под требованием не допустить строительство в парковой зоне.

Фото: Facebook / Елена Золотарева

Фото: Facebook/Диана Берг

В марте «Метинвест» объявил о намерении построить в Мариуполе корпус своего вуза «Метинвест политехника». При этом для будущего частного университета была выбрана территория летнего кинотеатра в Городском саду. Земля уже находится в собственности «Метинвест политехники» до 2030 года, но для начала строительства нужно изменить ее целевое назначение с «выставочной деятельности» на «образовательные услуги».



Место для частного вуза вызвало споры среди мариупольцев. Часть горожан выступила против, опасаясь, что застройщик вырубит деревья или ограничит доступ к Горсаду после возведения вуза.



28 марта в Горсаду состоялся первый митинг против строительства. А 31 марта группа активистов пришла протестовать на сессию горсовета.



Полиция ограничила доступ в зал заседаний и не пропускала активистов. Люди пытались прорваться через рамку металлоискателя.



В итоге депутаты приняли решение разделить сессию на два пленарных заседания и не рассматривать сегодня вопрос изменения целевого назначения земли под строительство вуза.



Второе пленарное заседание пройдет 15 апреля.