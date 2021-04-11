Новости Донбасса
novosti.dn.ua
БЕСПЛАТНО – В App Store
скачать

СИТУАЦИЯ НА КПВВ Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Краматорск

В Мариуполе снова митинговали против стройки вуза Ахметова в Горсаду ►

11 апреля 2021, 18:16

В Мариуполе снова митинговали против стройки вуза Ахметова в Горсаду ►

Фото: Facebook/Диана Берг Фото: Facebook/Диана Берг

Жители Мариуполя уже второй раз вышли на протест против строительства в Городском саду корпуса вуза «Метинвест политехника». Об этом «Новостям Донбасса» рассказала одна из организаторов Елена Золотарева.

Участники акции повесили на забор, которым обнесена территория будущего строительства, растяжку «Дядя Ринат, не трогай наш сад». А также оставили отпечатки ладоней на заборе.

Параллельно организовались жители близлежащих домов, которые собирали подписи под требованием не допустить строительство в парковой зоне.

Фото: Facebook / Елена Золотарева

Фото: Facebook/Диана Берг

В марте «Метинвест» объявил о намерении построить в Мариуполе корпус своего вуза «Метинвест политехника». При этом для будущего частного университета была выбрана территория летнего кинотеатра в Городском саду. Земля уже находится в собственности «Метинвест политехники» до 2030 года, но для начала строительства нужно изменить ее целевое назначение с «выставочной деятельности» на «образовательные услуги».

Место для частного вуза вызвало споры среди мариупольцев. Часть горожан выступила против, опасаясь, что застройщик вырубит деревья или ограничит доступ к Горсаду после возведения вуза.

28 марта в Горсаду состоялся первый митинг против строительства. А 31 марта группа активистов пришла протестовать на сессию горсовета.

Полиция ограничила доступ в зал заседаний и не пропускала активистов. Люди пытались прорваться через рамку металлоискателя.

В итоге депутаты приняли решение разделить сессию на два пленарных заседания и не рассматривать сегодня вопрос изменения целевого назначения земли под строительство вуза.

Второе пленарное заседание пройдет 15 апреля.

Еще по теме

Места
Мариуполь
Прочее
Митинг Метинвест политехника

СТАТЬИ

НОВОСТИ ДОНЕЦК / ЛУГАНСК ВСЕ
14:53
Нидерландские журналисты опубликовали еще одну прослушку боевиков после крушения МН17
12:35
В больнице Снежного отказались рассказать ОБСЕ о пострадавшем «без разрешения от руководства»
12:02
«ДНР»: За сутки коронавирусом заболели 109 человек, 10 — скончались
10:38
«ЛНР»: Число случаев коронавируса превысило четыре тысячи
09:59
Пожар на Донецком мясокомбинате: Огонь уничтожил кровлю четвертого и пятого этажей
22:35
Россия готовит «большую войну»? Украине стоит волноваться? Разбираемся здесь ►
17:24
В России развернули рекрутинговую кампанию по отправке «добровольцев» на Донбасс – правозащитники
15:38
«ДНР» будет пропускать людей через свой блокпост под Донецком 12 апреля
14:45
«ДНР»: 10 пациентов с ковидом умерли за сутки
09:21
«ЛНР»: За сутки коронавирусом заболели 49 человек
23:54
Гибель ребенка в Александровском: Резников заявил об отсутствии у ВСУ беспилотников, способных долететь туда
22:51
По обе стороны от КПВВ: коронавирус и другие новости 9 апреля
15:21
В «ДНР» обещают отреставрировать композиции в Парке кованых фигур Донецка
14:18
Боевики «ДНР» уже 5 раз помешали работе ОБСЕ под Александровкой
09:42
СММ ОБСЕ не смогла установить тип боеприпаса, которым был убит мальчик на Донбассе
все новости
18:16
В Мариуполе снова митинговали против стройки вуза Ахметова в Горсаду ►
17:40
На Донетчине — более 800 новых случаев коронавируса
17:10
Блинкен: США не оставят без последствий продолжение агрессивных действий России
16:01
В Луганской области выявили еще 72 случая коронавируса
14:53
Нидерландские журналисты опубликовали еще одну прослушку боевиков после крушения МН17
14:03
Кремль заявил о нежелании идти войной на Украину, но собрался «помогать русскоговорящим»
13:34
Зеленский призвал страны не допустить повторения событий Второй мировой войны
12:35
В больнице Снежного отказались рассказать ОБСЕ о пострадавшем «без разрешения от руководства»
12:02
«ДНР»: За сутки коронавирусом заболели 109 человек, 10 — скончались
11:27
Миссия ОБСЕ снова зафиксировала новые мины на территории аэропорта в Донецке
10:38
«ЛНР»: Число случаев коронавируса превысило четыре тысячи
09:59
Пожар на Донецком мясокомбинате: Огонь уничтожил кровлю четвертого и пятого этажей
09:33
Министр обороны Германии призвала РФ объяснить цель перемещения войск на границе с Украиной
09:09
На Донбассе в ходе обстрелов погиб украинский военнослужащий
08:59
Более 12 тысяч заболевших ковидом выявили в Украине за сутки
все новости
ВИДЕО
В Мариуполе снова митинговали против стройки вуза Ахметова в Горсаду ►
11 апреля, 18:16
Нидерландские журналисты опубликовали еще одну прослушку боевиков после крушения МН17
11 апреля, 14:53
Россия готовит «большую войну»? Украине стоит волноваться? Разбираемся здесь ►
10 апреля, 22:35

«Новости Донбасса» © 2021, все права защищены. Использование материалов сайта разрешается при условии ссылки (для интернет-изданий - гиперссылки) на сайт novosti.dn.ua.

Эта версия сайта создана при поддержке фонда Freedom House Ukraine.

®,(Р), (PR) — этими символами обозначается материал, который размещен на правах рекламы.

Все материалы, которые размещены на данном сайте со ссылкой на агентство «Интерфакс-Украина», не подлежат последующему воспроизведению и /или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства «Интерфакс-Украина».

Все опубликованные фотографии Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме без письменного разрешения компании.

Политика сайтаПолитика конфиденциальностиРекламаКонтактыРедакция