За воскресенье, 11 апреля, в Украине выявили 7 856 новых случаев заболевания коронавирусной болезнью COVID-19. При этом выздоровели 5 355 человек, а умерли 287.



Об этом сегодня сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.



За все время пандемии в стране ковид диагностировали у 1 861 105 человек. Из них 1 416 215 пациентов выздоровели, а 37 301 скончался.



За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Днепропетровской (1112), Харьковской (595), Львовской (590), Киеве (537) и Киевской (477) областях.



За день в стране провели только 40 109 исследование на выявление ковида.



Кроме того, за 11 апреля 1 216 человек привились от COVID-19. Всего в Украине 378 266 человек привиты с начала вакцинальной кампании.



Днем ранее сообщалось о 12 112 новых случаях ковида.