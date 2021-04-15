Военно-гражданская администрация в Славянске: Кириленко прокомментировал ситуацию

Глава Донецкой облгосадминистрации Павел Кириленко готов рассматривать предложения для поиска выхода из сложившейся кризисной ситуации в Славянске. Об этом он сказал в интервью изданию «Деловой Славянск».



Кириленко отметил, что Славянск – один из немногих городов области, где городской голова был избран во втором туре. После этого депутатский корпус Славянска де-юре начал функционировать, но фактически до сих пор не принят бюджет на 2021 год, не избран секретарь громады, не приняты основные программы соцэкономразвития, а бюджетное финансирование осуществляется по 1/12 бюджета прошлого года.



«Ситуация такая, и я ее максимально отпустил: докажите своим жителям, которые вас выбирали, что вы способны, и ваша цель – достичь результата для развития города. Как вы это сделаете – объединитесь в стенах горсовета, будете принимать совместные решения, найдете консенсус – очень хорошо. Результат в этом случае устроил бы всех жителей Славянска. Но де-факто у нас нет результата, так как деятельность не осуществляется. Принято обращение ко мне, конечно, я готов провести встречу, выслушать предложения по решению этого вопроса», – отметил Кириленко.



Он подчеркнул, что является «не сторонником введения военно-гражданских администраций, а сторонником развития области» и считает ВГА эффективным способом управления территорией.



«Мое желание может быть исключительно субъективным, но есть закон о местных госадминистрациях и военно-гражданских администрациях, в котором написано, в каком случае и при каких основаниях вводятся ВГА. Но если создана ВГА, и люди со страхом, что здесь все строевым шагом ходят и будет комендантский час – такого нет. Мне было неприятно слышать, когда депутатский корпус Славянска заявлял, что ВГА – это позорное состояние дел в городе и так далее. ВГА – это, в первую очередь, оперативность принятия решений, в том числе финансового плана, это ампутация политической составляющей в данном случае. Но есть личная ответственность председателя ВГА и ответственность передо мной», – подчеркнул Кириленко.



По его словам, если в Славянске мэр и депутаты придут к согласию, он «будет рад». Прежде всего, если смогут принять бюджет для нормального функционирования громады.