У Зеленского озвучили самые актуальные вопросы Донбасса. Он обсуждал их с Макроном

Во время визита в Париж президент Украины Владимир Зеленский обсуждал ситуацию на Донбассе с французским коллегой Эммануэлем Макроном. Среди ряда вопросов Зеленский обсудил с Макроном, кластеры — расписанные шаги по урегулированию ситуации на Донбассе.



Как рассказала пресс-секретарь главы государства Юлия Мендель, Зеленский изложил «четкое видение, как двигаться дальше».



«Первое — выполнить договоренности, достигнутые на встрече в декабре 2019 года. Необходимо прекратить огонь. Потому что пока у нас продолжают убивать на Донбассе, невозможно двигаться дальше. Вспомним, что в июле 2020 года, когда мы снова достигли договоренностей о прекращении огня, мы спасли много жизней — и гражданских и военных. Тогда у нас за полгода погибли пять человек. С начала этого года погибло почти 30 украинских военных. И не от случайных обстрелов, а от рук снайперов, — рассказала Мендель. — Следующий шаг — можно было бы на неподконтрольной территории открыть движение через КПВВ».



Она напомнила, что украинская сторона открыла свои КПВВ и продолжает их модернизировать.



Еще одним важным направлением для переговоров в офисе президента назвали обмен удерживаемыми лицами в формате «всех на всех».



«Очень важная договоренность. Вспомним, что скоро Пасха — это хороший повод активизировать эту работу», — подчеркнула Мендель в эфире телеканала «Дом».