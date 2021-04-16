Зеленский анонсировал встречу «нормандских» советников на 19 апреля. Будут предложения по кластерам

Встреча советников лидеров стран «нормандской четверки» должна состояться 19 апреля. Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский во время брифинга в Париже по итогам трехсторонней встречи с президентом Франции Эмманюэлем Макроном и канцлером Германии Ангелой Меркель.



Как сказал президент Зеленский,к этой встрече каждая сторона подготовит свои предложения по кластерам для урегулирования конфликта на Донбассе.



«Прежде всего, будут обсуждаться кластеры, это то, о чем мы говорили несколько месяцев назад, то будут сделаны немецко-французской стороной кластеры, сейчас с дополнениями Украины, рассматривается также РФ. Все четыре страны подготовят дополнения к этим кластерам, с чем согласны, с чем нет», — отметил президент Украины.



По его словам, это будет представлять собой «пошаговое выполнение Минских соглашений». После заседания советников украинский гарант ожидает четкого соблюдения режима прекращения огня на Донбассе.



Встреча Зеленского с Макроном была очной. Меркель присоединилась по видеосвязи. Президент Украины обсудил с ними ситуацию на Донбассе и режим прекращения огня.



«С начала января мы увидели осложнение ситуации на контактной линии между нами, мы увидели увелечение количества обстрелов. Только в этом году погибли 30 украинских военных», — сказал Владимир Зеленский.

Лидеры Украины, Франции и Германии входят в Нормандский формат по урегулированию конфликта на Донбассе. Также туда входит Россия.



30 марта президент России Владимир Путин провел переговоры с Меркель и Макроном по видеосвязи. Одной из тем трех лидеров был Донбасс.