После визита Зеленского Макрон проведет переговоры с Путиным

Президент Франции Эмманюэль Макрон в ближайшее время проведет переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным. Об этом говорится в коммюнике Елисейского дворца по итогам прошедшего визита президента Украины Владимира Зеленского.



В заявлении, в частности, сказано, что французский и украинский лидеры совместно с присоединившейся к переговорам канцлером Германии Ангелой Меркель отметили, что выводы парижского саммита, состоявшегося 9 декабря 2019 года, «остаются полностью актуальными и требуют от России взаимодействия с Украиной для содействия их реализации».



«Президент Французской Республики в ближайшее время проведет переговоры с президентом Путиным», – сообщили в Елисейском дворце.

16 апреля во Франции прошла трехсторонняя встреча президентов Франции и Украины, а также канцлера Германии Ангелы Меркель, которая присоединилась по видеосвязи.



По итогам заседания Владимир Зеленский анонсировал встречу советников глав «нормандской четверки» на 19 апреля. По его словам, к этой встрече каждая сторона подготовит свои предложения по кластерам для урегулирования конфликта на Донбассе.



Меркель и Макрон отметили важность реализации минских соглашений и высказались за продолжение переговоров в «нормандском формате».