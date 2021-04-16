Меркель и Макрон указали на важность полного выполнения Минских соглашений

Канцлер ФРГ Ангела Меркель и президент Франции Эмманюэль Макрон подчеркнули важность реализации минских соглашений и высказались за продолжение переговоров в «нормандском формате».



Об этом сообщил в пятницу Офис канцлера Германии по итогам переговоров германского и французского лидеров с президентом Украины Владимиром Зеленским.



«Канцлер и президент Франции указали на поддержку независимости, суверенитета и территориальной целостности Украины. Они указали на необходимость полноценной реализации минских соглашений с обеих сторон, а также заявили, что Германия и Франция продолжат прикладывать усилия в рамках "нормандского формата"», — говорится в сообщении.

Офис канцлера указал, что стороны обсудили ситуацию на украинско-российской границе и в Крыму, а также «потребовали сокращения усиления войск, чтобы добиться деэскалации».

Ситуация на Донбассе осложнилась в конце февраля — там практически каждый день фиксируются перестрелки, в том числе с использованием минометов и гранатометов. Стороны возложили ответственность за обострение обстановки друг на друга.



Лидеры Украины, Франции и Германии входят в Нормандский формат по урегулированию конфликта на Донбассе. Также туда входит Россия.



30 марта президент России Владимир Путин провел переговоры с Меркель и Макроном по видеосвязи. Одной из тем трех лидеров был Донбасс.