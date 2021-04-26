Повышение пенсий чернобыльцам: Рада рассмотрит законопроект в четверг

Верховная Рада намерена рассмотреть в первом чтении законопроект №4555, который предусматривает повышение пенсий чернобыльцам, на внеочередном заседании в четверг, 29 апреля.
Об этом сообщила глава комитета Верховной Рады по вопросам социальной политики и защиты прав ветеранов Галина Третьякова.
Она выразила надежду, что депутатам удастся собрать необходимое количество подписей для проведения внеочередного заседания.
Законопроект предлагает повысить пенсии ликвидаторам последствий аварии на Чернобыльской атомной электростанции:
Третьякова напомнила, что сейчас средний размер пенсии в Украине составляет 3300 гривен.