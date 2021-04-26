От катастрофы на АЭС до вооруженного конфликта. Как живут чернобыльцы Донбасса

Чернобыльцы по-прежнему готовы отстаивать свои права на митингах. Фото: Depositphotos

Донецкие и Луганские ликвидаторы последствий аварии на Чернобыльской атомной электростанции продолжают бороться за свои социальные выплаты. В этом году, 26 апреля, исполнилось 35 лет со дня трагедии, а история этой борьбы длится почти 15. По словам ликвидаторов, Украина не выполняет решение Европейского суда по правам человека. С чернобыльцами, которые выехали с неподконтрольной территории, встретились корреспонденты «Новостей Донбасса».



Новая эвакуация



«В воздухе слышался привкус металла. Иногда по вечерам болела голова, было неприятное ощущение. Но как такового страха не было, потому что радиацию не видишь и сразу не почувствуешь, и не определишь», — вспоминает Сергей Нехаевский, глава Донецкой областной организации «Союз Чернобыль Украины».



Его откомандировали в 30-километровую зону отчуждения в 1987 году. Там он, как военный, организовывал работы по очистке крыши разрушенного реактора и захоронение радиоактивных отходов. Спустя два месяца, получив немалую дозу облучения, Нехаевский покинул Чернобыль.

Ликвидация последствий аварий на ЧАЭС. Фото: Igor Kostin / Sygma via Getty

«Мы там вдыхали вот эти изотопы, они накапливаются в костях у человека. И вот эти накопления изотопов сами облучают организм. Я хожу и сам себя облучаю эти 35 лет», — делится ликвидатор.



Через некоторое время Сергей получил группу инвалидности. До начала конфликта он жил в Луганске, где занимался общественной деятельностью, возглавлял местную организацию чернобыльцев. В 2014 году произошло новое потрясение — «русская весна» и переход города под контроль поддерживаемых Россией сепаратистских группировок.



«Когда начались эти все события, с апреля я пытался как-то повлиять на то, что происходило, даже ходил митинговать под СБУ в Луганске. За что меня забрали, немножко продержали в подвале, но потом, когда увидели, что я полковник советской армии, отпустили. Особых там истязаний не было, сломали руку в локте только когда задерживали», — рассказал мужчина.

Сергей Нехаевский в молодости. Фото из личного архива

26 августа 2014 года два снаряда попали в его дом, из-за чего жилище сгорело полностью. «Мы с женой как раз в подвале сидели, прятались от этих выстрелов, ну а когда дом сгорел, хорошо машина уцелела, мы сели и 28 августа уехали», — вспоминает он.



Постановления раздора



Сергей Нехаевский сейчас живет в Мариуполе. Теперь к статусу ликвидатора последствий аварии на ЧАЭС прибавился новый — переселенец. Но общественную деятельность он не забросил, ведь еще с 2011 года борется за справедливые соцвыплаты таким, как он.



«Порезали наш "чернобыльский" закон и издали постановление 1210 по которому чернобыльцы потеряли свои пенсии более чем в пять раз. Прекратились дополнительные выплаты. Выплаты за ущерб здоровью, выплаты на оздоровление, и другие льготы были порезаны. Возмущались, протестовали, но нам все время говорили, о том, что потерпите годик и мы все это восстановим и вот это все восстанавливается по сей день», — сетует ликвидатор.

Сергей Нехаевский стал вынужденным переселенцем и сейчас живет в Мариуполе, где продолжает общественную деятельность

По официальным данным, сейчас на подконтрольной Украине территории Донецкой области проживает почти 8 тысяч пострадавших от аварии на ЧАЭС, 6 тысяч из них — участники ликвидации. По всей Луганской области — 14 тысяч пострадавших.



В 2007 году, а также 2011-2012 годах в Донецке чернобыльцы устраивали протесты и голодовку. Один из организаторов — Владимир Сумароков. Он был призван в Чернобыль из Донецка, как механик, провел там 164 дня, 111 раз выезжал в зону отчуждения.

Одна из протестных акций чернобыльцев в Донецке, 2012 год. Фото: Новости Донбасса

«В июне 2007 года у меня одного из первых было уже решение суда и практически весь Донецк стал получать достойные пенсии. Потом подхватила нашу инициативу вся Украина и у большинства чернобыльцев появились такие судебные решения. С ноября 2011 года, не отменяя 54 статью закона, государство Украина придумала (внесение изменений в — Ред.) 785 постановление Кабмина и уменьшило нашу пенсию в 10 раз. Конечно, это был шок», — вспоминает Сумароков.



Он подал иск в Европейский суд по правам человека уже после того, как в 2014 году выехал из оккупированного Донецка в Киев.



«Мое дело включили в пилотный проект "Бурмич против Украины" в 2017 году. И суд дал два года до ноября 2019 года, чтобы Украина его выполнила... Государство Украина ничего не сделало до настоящего времени», — сетует чернобылец.

Ликвидатор последствий аварии на ЧАЭС Владимир Сумароков покинул Донецк в 2014 году

Чернобыльцы по другую сторону



Часть участников ликвидации последствий аварии на ЧАЭС осталась на неподконтрольной территории. При группировке «ДНР» они получают пенсию от так называемых местных властей, льготный уголь, путевки в санатории Ростовской области. Об этом сообщают сепаратистские СМИ.



«С выплатами все хорошо, очень даже хорошо. Те, кто не воевал против Украины в бандформированиях — у тех все хорошо. Они получают пенсию там в рублях, и здесь в гривнах», — подчеркнул Владимир Деркач, председатель Донецкой областной организации «Всеукраинское объединение ветеранов Чернобыля».

Владимир Деркач был активным участником акций чернобыльцев в Донецке. Фото: Новости Донбасса

Точное количество людей, которые получают украинские «чернобыльские» пенсии неизвестно, ведь не у всех была возможность выехать и переоформить документы на подконтрольной территории.



В тоже время, так называемые власти «ЛНР» сообщают, что существуют доплаты к основной пенсии как компенсация за ущерб, причиненный здоровью, в зависимости от группы инвалидности. По сообщениям СМИ «ЛНР» чернобыльцы получают «постоянную системную поддержку» в виде скидок на оплату коммунальных услуг, льготного проезда и медицинской помощи. Так же назначается пенсия семьям умерших ликвидаторов. Но, по словам Сергея Нехаевского, от «ЛНР» соцвыплаты чернобыльцы не получают.



«Кто тут зарегистрировался как переселенец, тот получает, а от той, так сказать, власти, никаких чернобыльских выплат не предусмотрено», — подчеркнул глава Донецкой областной организации «Союз Чернобыль Украины», который покинул Луганск в 2014-м.



«Будем протестовать и добиваться»



Министерство социальной политики Украины сообщало об увеличении в 2021 году финансирования соцобеспечения для всех категорий пострадавших до более чем двух с половиной миллиардов гривен. А в марте 2021 года произошла индексация пенсий на 11%.



На рассмотрение Верховной Рады поданы поправки в закон «О чернобыльцах», где предлагается в 2022 году увеличить пенсии ликвидаторов последствий аварии до пятикратного размера минимальной заработной платы.



В Мариуполе местная организация чернобыльцев пытается наладить диалог с городской властью. Так, к годовщине аварии они добились выплат материальной помощи тем, кто получил инвалидность — по 2000 гривен. Нуждающимся раздадут продуктовые наборы, а для 500 вдов уже умерших ликвидаторов проводят поминальные обеды. Областная администрация тоже выделила материальную помощь для чернобыльцев с инвалидностью — 1500 гривен.



Всего в Украине больше 180 тысяч участников ликвидации аварии на ЧАЭС, из них более 55 тысяч получили инвалидность. Борьбу за свои права чернобыльцы продолжают и ждут, что государство начнет выполнять решения Европейского и национальных судов по их делам.

Голодовка чернобыльцев в Донецке, 2011 год. Фото: Новости Донбасса

«Мы никогда не ставили требования: вот мы хотим это, это и это. Наша организация никогда этого не требовала, не предлагала. Мы всегда находили рациональное зерно в том, что было уже принято, то, что было утверждено и то, что работники аппарата должны были выполнять», — объяснил председатель Донецкой областной организации «Всеукраинское объединение ветеранов Чернобыля» Владимир Деркач.



При этом его коллега из Донецкой областной организации «Союз Чернобыль Украины» Сергей Нехаевский предупредил: «Мы оставляем за собой право на акции: в Киеве, здесь — везде будем протестовать и добиваться».