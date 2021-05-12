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«ЕС может предложить и другие варианты». В Минздраве не считают вакцинный сертификат панацеей для поездок

12 мая 2021, 10:40

«ЕС может предложить и другие варианты». В Минздраве не считают вакцинный сертификат панацеей для поездок

Вакцинный сертификат не станет панацеей для пересечения границ, потому что Европейский союз может предложить и другие варианты. Такое мнение высказал заместитель министра здравоохранения Ярослав Кучер на брифинге в среду.

«Кроме сертификатов, я думаю, будут и другие пути [решения], каким образом можно будет пересекать границы ЕС», — сказал он.

Кучер заверил, что вакцинные сертификаты в Украине точно будут, но это не произойдет быстрее, чем в Евросоюзе, «потому что мы только подключаемся к этой системе».

Он отметил, что пока не решено, нужно ли будет делать тесты на COVID-19 для пересечения границ ЕС в случае, если нет сертификата.

«Никого обязывать делать эти сертификаты пока не планируется, но точно с сертификатами будет удобнее пересекать границу. Мы уже чувствуем, что такая тенденция есть, и Украина, как часть цивилизованного мира, приобщится к этому», — сказал он.

Сертификат предварительно будет выдаваться через приложение «Дия», рассказал замминистра.

«Планируется, что сертификат можно будет распечатать и получить в бумажном виде, например, через центр оказания административных услуг, но решения финального пока нет», — добавил он.

По состоянию на 11 мая в Украине 882 621 человек вакцинировался от коронавируса с начала кампании, из них 1 928 получили вторую дозу и завершили вакцинацию.

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