Боевики 5 раз открывали огонь по позициям ВСУ на Донбассе

С начала текущих суток, 31 мая, боевики 5 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе. Об этом сообщает пресс-центр операции Объединенных сил.



Обстрелы произошли вблизи Авдеевки, Водяного, Майорска и Золотого-4.



Боевики стреляли из гранатометов различных систем и стрелкового оружия.



В направлении населенного пункта Санжаровка был зафиксирован пролет беспилотника типа «Орлан-10» с пересечением линии разграничения. БПЛА был подавлен средствами РЭБ.



Боевых потерь среди украинских военнослужащих нет.