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Нужно выстроить новый формат санкционной политики в отношении России – Зеленский

02 июня 2021, 19:08

Нужно выстроить новый формат санкционной политики в отношении России – Зеленский

Существующие санкции ЕС и США в отношении России перестали работать, потому нужно изменить санкционную политику. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в ходе встречи с делегацией Конгресса Соединенных Штатов Америки. 

«Нынешние санкции со стороны ЕС и США сегодня уже не работают – Россия привыкла с этим жить, забирая при этом другие территории и угрожая Европе. Весь цивилизованный мир не может этого позволять. Поэтому я считаю, что нужно не просто оказывать давление, а выстроить новый формат санкционной политики», – цитирует Зеленского пресс-служба Офиса президента.

Глава государства также подчеркнул важность продолжения политики санкций в отношении Российской Федерации, пока РФ не прекратит агрессивные действия.

В Украине находится с визитом делегация сенаторов США, в которую входят сенаторы-демократы Джин Шахин и Крис Мерфи, а также сенатор-республиканец Роб Портман. Президент Владимир Зеленский обсудил с американскими сенаторами вопросы безопасности на востоке Украины.

Кроме того, в диалоге с сенаторами Зеленский подчеркнул, что запуск этого газопровода «Северный поток – 2» лишит Украину средств, необходимых для укрепления армии.

Также сегодня Зеленский и министр обороны Андрей Таран обсудили с американскими сенаторами предоставление Украине военной помощи от США.

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