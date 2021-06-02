Зеленский обсудил с сенаторами США ситуацию на Донбассе

Президент Владимир Зеленский обсудил с американскими сенаторами, прибывшими в Украину с визитом, вопросы безопасности на востоке Украины. Об этом он написал в своем Twitter.



«Подробно обсудили с сенаторами ситуацию с безопасностью на Донбассе и концентрацию сил РФ на оккупированных территориях и у границы Украины. По видеовключению из зоны проведения ООС они могли из первых уст услышать о ситуации на линии соприкосновения, чтобы быть с нами в одном инфополе», — говорится в сообщении.



Кроме этого в диалоге с сенаторами Зеленский подчеркнул, что запуск этого газопровода «Северный поток 2» лишит Украину средств, необходимых для укрепления армии.



Также сегодня Зеленский и министр обороны Андрей Таран обсудили с американскими сенаторами предоставление Украине военной помощи от США — сообщение передадут в Конгресс и Белый дом.



В Украине находится с визитом делегация сенаторов США, в которую входят сенаторы-демократы Джин Шахин и Крис Мерфи, а также сенатор-республиканец Роб Портман.