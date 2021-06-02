Зеленский и Таран обсудили новую военную помощь Украине с сенаторами США

Президент Владимир Зеленский и министр обороны Андрей Таран обсудили с американскими сенаторами Джиной Шехин, Крисом Мерфи и Робом Портманом предоставление Украине военной помощи от США — сообщение передадут в Конгресс и Белый дом. Об этом сообщили сенаторы на брифинге, передает «Радио Свобода».



«Мы встретились сегодня с вашим министром обороны. Он был очень конкретным в том, какие именно средства необходимы украинской армии. Мы услышали это сообщение и передадим его в Конгресс и в Белый дом», — сказала Шехин.



Также во время брифинга она сказала, что представители США получили «очень четкий перечень проблем, с которыми сталкиваются войска Украины» на передовой.



«Это даст нам дополнительные аргументы, чтобы по приезду в Соединенные Штаты, убедить в необходимости продолжать предоставлять помощь Украине», — подчеркнула сенатор.

Госсекретарь Энтони Блинкен ранее заявил, США рассматривают запрос Киева о предоставлении «дополнительной» военной помощи для сдерживания агрессии Кремля после массированного наращивания Москвой сил близ российско-украинской границы.



После визита на Донбасс один из двух лидеров партии Зеленых Германии Роберт Хабек заявил, что ФРГ должна дать ВСУ вооружения для оборонительной войны против РФ. Берлин отверг такое предложение.