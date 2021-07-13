Зеленский предложил «слуге народа» Монастырскому кресло Авакова

Президент Владимир Зеленский во время заседания фракции «Слуга народа» предложил народного депутата Дениса Монастырского на должность министра внутренних дел. Об этом сообщает нардеп от СН Александр Качура.



По его словам, фракция встретила это предложение аплодисментами.



«Голосование за назначение состоится уже в эту пятницу (16 июля . прим.)», — написал Качура в Telegram.



На заседании фракции СН также присутствует премьер Денис Шмыгаль.



Сейчас Монастырский возглавляет комитет Рады по вопросам правоохранительной деятельности.

13 июля министр внутренних дел Арсен Аваков сообщил, что подал заявление об отставке.