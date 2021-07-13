Аваков написал заявление об отставке

Министр внутренних дел Арсен Аваков сообщил, что подал заявление об отставке.



«Согласно части первой статьи 18 закона Украины "О Кабинете министров Украины" подал заявление об отставке с должности министра внутренних дел. Спасибо команде МВД за годы совместной работы. Спасибо каждому офицеру, рядовому и служащему. Имею честь!», - цитирует Авакова пресс-служба МВД.



Народный депутат от фракции «Слуга народа» Елизавета Ясько допускает, что Рада рассмотрит вопрос отставки Авакова на этой неделе — в среду или четверг.



Аваков занимал пост главы МВД с февраля 2014 года.



Источники УП в «Слуге народа» называют двух кандидатов на должность министра внутренних дел: это нардепы монобольшинства Александр Бакумов и глава комитета по вопросам правоохранительной деятельности Денис Монастырский.