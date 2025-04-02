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«Контроль над въездами и по самому городу»: плотность обстрелов Покровска увеличивается – ГВА

02 апреля 2025, 14:23

«Контроль над въездами и по самому городу»: плотность обстрелов Покровска увеличивается – ГВА

Последствия обстрела Покровска. Фото: 93-я механизированная бригада ВСУ Последствия обстрела Покровска. Фото: 93-я механизированная бригада ВСУ

Увеличивается плотность обстрелов города Покровск Донецкой области. Об этом в эфире «Суспільного» сообщил глава Покровской городской военной администрации Сергей Добряк.

По его словам, армия РФ использует «привычную» номенклатуру вооружения для обстрелов города.

«Это и управляемые авиационные бомбы ежедневно, причем десятками. Это и ствольная артиллерия. Также не прекращает враг «охотиться» на наших жителей FPV-дронами. Контроль полностью и над въездами, и по самому городу. Не понятно, когда прилетит авиабомба. Не понятно, когда артиллерия накроет тот или иной квадрат города. Тем более рои дронов, которые постоянно над городом. То есть там вопрос выживания физического. Сегодня есть районы, которые исключительно контролируются FPV-дронами на оптоволокне. То есть там и РЭБ их не заглушишь», – отметил Добряк.

Напомним, что в городе Торецк Донецкой области ситуация очень напряженная, количество российских штурмов увеличилось.

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