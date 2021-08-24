Украина получила от Польши вакцину против COVID-19 и медицинское оборудование

Польша передала Украине гуманитарную помощь для борьбы с пандемией коронавируса — вакцину и медоборудование. Об этом сообщает РБК-Украина.



По словам президента Польши Анджея Дуды, общая стоимость гуманитарной помощи составляет более 4 млн евро.



«Я надеюсь, что это оборудование поможет украинцам, что оно поможет людям, которые борются за здоровье украинцев. Хочу, чтобы этот дар был знаком солидарности и дружбы со стороны Польши для Украины, потому что друзей узнают в сложное время, друзей узнаем в беде», — сказал Дуда.



В Украине доставили десятки тысяч литров дезинфицирующих средств и несколько миллионов защитных масок, перчаток и других средств защиты. Также Украина получила от польской стороны около 650 тысяч вакцин против коронавируса.