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Потушить пожар на шахте в Донецке мешает уголь

01 октября 2021, 12:00

Потушить пожар на шахте в Донецке мешает уголь

В Донецке на шахте имени Засядько продолжают тушить пожар. Спасатели при группировке «ДНР» сообщают, что видимые очаги возгорания на аварийном участке потушены, но обрушение горных пород в некоторых местах не позволяет оценить реальную картину происходящего.

Угарного газа стало меньше, что свидетельствует снижении горения, тем не менее, пожар продолжается восьмые сутки. Спасатели продолжают искать пропавшего во время аварии горняка.

На угольном предприятии вечером 23 сентября произошло возгорание пересыпа транспортной ленты. В шахте находился 61 человек, из них 26 – на аварийном участке. На поверхность вышли все, кроме одного.

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ДНР шахта Засядько

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