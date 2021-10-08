«ДНР» запретила сравнивать СССР с нацистской Германией в войне

«Народный совет» группировки «ДНР» запретил отождествление роли Советского Союза и гитлеровской Германии во Второй мировой войне. Соответствующие изменения были внесены в так называемый закон «Об увековечении Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов».



«Наша единогласная позиция заключается в том, что смешивание или отождествление действий защитников Родины и солдат-освободителей с действиями оккупантов и лиц, признанных виновными в совершении преступлений в соответствии с приговором Нюрнбергского трибунала, является абсолютно недопустимым», — приводит слова председателя «парламента ДНР» Владимира Бидевки сайт «Народного совета».



По его словам, в последнее время в некоторых средствах массовой информации регулярно публикуются и передаются в эфир «бездоказательные обобщающие уничижительные высказывания, которые отождествляют цели, решения и действия руководства, командования и военнослужащих СССР во время Великой Отечественной войны с целями, решениями и действиями руководства, командования и военнослужащих нацистской Германии».



Поправки были приняты в двух чтениях и вступят в силу со дня их опубликования на сайте «Народного совета».



Схожие изменения в российское законодательство внесла Госдума в июне 2021 года.

«ДНР» 6 мая 2016 года приняла «закон» «Об увековечении Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов». Он запрещает использование нацистской символики в любой форме.