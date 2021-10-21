Украина готова предоставить допуск международным организациям к задержанному на Донбассе «ЛНРовцу»

Украина готова предоставить допуск международным организациям, в частности Международному комитету Красного Креста, к задержанному члену подконтрольного РФ вооруженного формирования Андрею Косяку. Об этом сообщил «Новостям Донбасса» спикер министерства иностранных дел Украины Олег Николенко.



«Международное сообщество должно увидеть, кого Россия направляет воевать против украинского народа. Задержание Косяка во время выполнения разведывательной операции и его задокументированное участие в боевых действиях в очередной раз иллюстрирует ответственность РФ за ведение международного вооруженного конфликта на территории нашего государства», - отметил Николенко.



По его словам, МИД Украины также поручил посольствам за рубежом подробно проинформировать иностранные правительства о доказательствах российской агрессии и грубых нарушениях Россией договоренностей лидеров Нормандского формата.



Спикер МИД добавил, что Андрей Косяк в настоящее время находится под стражей по постановлению Северодонецкого городского суда Луганской области. Ему сообщили о подозрении в участии в незаконных вооруженных формированиях по ч. 2 ст. 260 Уголовного кодекса Украины.

13 октября вблизи участка разведения в Золотом украинские военнослужащие задержали члена незаконных вооруженных формирований «ЛНР» Андрея Косяка, который по их словам, с повязкой «СЦКК» под прикрытием проведения работ по разминированию проводил разведку оставленных позиций ВСУ.



МИД РФ отреагировал на задержание члена незаконных вооруженных формирований «ЛНР» Андрея Косяка, у которого есть российский паспорт. Москва назвала действия Киева «вероломными и провокационными» и призвала сообщить местонахождение Косяка для допуска к нему работников российского консульства.



Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что российским дипломатам предоставят доступ к задержанному на Донбассе участнику незаконных вооруженных формирований «ЛНР» Андрею Косяку, имеющему российское гражданство. В МИД отметили, что это не означает признания Украиной российских паспортов, выданных на Донбассе.