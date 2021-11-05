В Украине за сутки выявили почти 26,5 тысяч новых случаев коронавируса

За четверг, 4 ноября, в Украине выявили 26 488 новых случаев заражения коронавирусом, что на 889 случаев меньше, чем днем ранее.



Об этом сообщает министерство здравоохранения.



При этом выздоровел 13 281 пациент, а 696 человек умерли.



Вчера госпитализировали 5 497 заболевших.



За все время пандемии в стране COVID-19 диагностировали у 3 032 951 человека. Из них выздоровели 2 492 419 пациентов, а умерли 70 842 человека.



Кроме того, вчера 270 320 человек вакцинировались от COVID-19.



С начала прививочной кампании вакцинировались 11 086 047 человек. Из них получили одну дозу — 11 086 045 человек, а полностью иммунизированы, получив две дозы, — 7 762 884 человека. Всего проведено 18 848 929 прививок.