Украинцам начали начислять тысячу гривен за вакцинацию

Сегодня начались выплаты одной тысячи гривен полностью вакцинированным от коронавируса украинцам. Деньги получают те, кто подал заявку на тестирование программы «єПідтримка» в приложении «Дія».



О начале выплат объявили Monobank и Альфабанк.



Журналисты «Новостей Донбасса» и их знакомые подтверждают, что деньги действительно начали приходить на счет.

Приватбанк объявил, что выплата тысячи гривен начнется с официального старта программы 19 декабря.



Сейчас помимо вышеуказанных банков партнерами «єПідтримки» являются АБанк и Укргазбанк. Министерство цифровой трансформации обещает, что список банков-партнеров будет пополняться по мере их подключения к программе.



Полученную тысячу гривен можно будет потратить на:

абонемент в спортивный зал или фитнес-центр;

билет в кинотеатр или театр;

поход в музей, на концерт или на выставку;

билет на внутренние ж/д или авиабилеты;

покупку книг в книжных магазинах.

Подробнее о том, как получить тысячу гривен можно узнать здесь.