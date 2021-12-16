Украинцам начали начислять тысячу гривен за вакцинацию

Сегодня начались выплаты одной тысячи гривен полностью вакцинированным от коронавируса украинцам. Деньги получают те, кто подал заявку на тестирование программы «єПідтримка» в приложении «Дія».
О начале выплат объявили Monobank и Альфабанк.
Журналисты «Новостей Донбасса» и их знакомые подтверждают, что деньги действительно начали приходить на счет.
Приватбанк объявил, что выплата тысячи гривен начнется с официального старта программы 19 декабря.
Сейчас помимо вышеуказанных банков партнерами «єПідтримки» являются АБанк и Укргазбанк. Министерство цифровой трансформации обещает, что список банков-партнеров будет пополняться по мере их подключения к программе.
Полученную тысячу гривен можно будет потратить на:
Подробнее о том, как получить тысячу гривен можно узнать здесь.