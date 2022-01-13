Сегодня постоянный совет ОБСЕ обсудит действия России

Сегодня, 13 января, должен состояться очередной, третий раунд переговоров, цель которого — ослабить имеющуюся напряженность из-за наращивания российских войск у украинских границ. В Вене запланировано провести заседание постоянного совета Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ).



Россия и Штаты уже озвучили свои «фундаментальные» разногласия в вопросе европейской безопасности в ходе напряженного переговорного процесса, который начался на этой неделе в Женеве и Брюсселе.



По мнению посла США в ОБСЕ Майкла Карпентера, на сегодняшней встрече прорыва не ожидают. «Я не думаю, что на этой неделе будут какие-либо конкретные результаты. Наша главная цель, в принципе — налаживание диалога», — сказал он в эфире российского телеканала «Дождь».



Дипломат уточнил: несмотря на полярность позиций, это не означает, что не существует сфер и элементов, по которым стороны переговоров не могли бы договориться.



По словам Карпентера, вызов заключается в том, чтобы «определиться, в каких формах вообще можно углубить диалог в ближайшие месяцы или даже год».



Отметим, что сегодняшнее заседание ОБСЕ — первое в наступившем году, его участниками станут все 57 стран-членов организации.



В качестве дополнения основной темы — напряжения, вызванного наращиванием российских войск, на встрече глава МИД Польши Збигнев Рау намерен представить приоритеты своей страны во время председательства в ОБСЕ в 2022 году. Встреча в Вене — последнее дипломатическое мероприятие этой недели, которые были созваны из-за наращивания войск России у границы с Украиной.

США согласны контактировать с Россией, хотя ряд предложений Кремля неприемлемы для Вашингтона. Об этом после вчерашнего заседания Совета НАТО-Россия заявила первый заместитель госсекретаря США Уэнди Шерман. По ее словам, есть предложения Москвы, которые изначально обречены на провал. Это, в первую очередь, касается требований не расширения НАТО на восток.