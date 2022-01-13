Новости Донбасса
novosti.dn.ua
БЕСПЛАТНО – В App Store
скачать

СИТУАЦИЯ НА КПВВ Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Краматорск

Корниенко: Признание «Л-ДНР» Россией – это хуже, чем абхазский сценарий

13 января 2022, 23:07

Корниенко: Признание «Л-ДНР» Россией – это хуже, чем абхазский сценарий

Если РФ признает группировки «Л-ДНР» и отдельные районы Донбасса государствами, последствия для Украины будут опаснее, чем аналогичные сценарии, произошедшие в Грузии. Такое мнение высказал первый заместитель председателя Верховной рады Украины Александр Корниенко в эфире телеканала «Рада».

Он считает, что в случае признания «Л-ДНР» Россией ситуацию можно сравнить с Абхазским и Югоосетинским сценариями «с поправкой на то что, они были менее опасным для Грузии, нежели чем это будет для Украины».

В первую очередь, сложнее и опаснее будет из-за открытого присутствия российских войск на Донбассе, считает Корниенко.

Он добавил, что пока подобные инициативы российская власть доверяет не ведущим партиям страны, таким как КПРФ.

«КПРФ – будто оппозиционная, но управляемая и через нее идут определенные вещи, которые зазорно выносить на рассмотрение власти», – считает Корниенко.

Ранее, компартия России заявила, что подготовила проект постановления Госдумы РФ о признании «ДНР» и «ЛНР».

Читайте также:

«Гарантии безопасности». Признает ли Кремль «ДНР» и «ЛНР»?

Еще по теме

Организации
Госдума РФ ДНР ЛНР
Люди
Александр Корниенко

Другие публикации

СТАТЬИ

НОВОСТИ ДОНЕЦК / ЛУГАНСК ВСЕ
11:42
«ДНР»: 233 заболевших и 27 умерших от ковида за сутки
11:09
Омбудсмен рассказала об издевательствах над двумя братьями в плену «ДНР»
08:22
«ЛНР»: четверо умерших от COVID-19 и более 50 заболевших
23:03
По обе стороны КПВВ: коронавирус и другие новости 13 января
16:18
Охранял руководство «ДНР» и перемещал технику: суд вынес приговор командиру боевиков
13:44
«ДНР» откроет КПВВ под Донецком 14 января. Какие правила
10:42
«ДНР» заявила о 235 случаях коронавируса за сутки. Умерли двое
09:28
Беспилотники ОБСЕ обстреливали и глушили во время пролетов над Донетчиной
08:52
«ЛНР»: Еще 50 заболевших и трое умерших от коронавируса
22:30
По обе стороны от КПВВ: коронавирус и другие новости 12 января
20:13
«Министр угля ДНР» ушел в отставку
19:06
В Донецке произошло ДТП с участием «скорой»
16:35
В Донецке задержали 18 подростков, которые собрались подраться
10:27
В Макеевке маршрутка протаранила столб
09:46
«ЛНР» сообщила еще о четверых умерших от COVID-19
все новости
12:40
На Луганщине за сутки еще 98 новых пациентов с COVID-19
12:32
Хакерская атака: Глава Минцифры заверил, что данные украинцев в безопасности
12:25
Янукович снова в суде оспаривает свой статус – не хочет лишаться президентского звания
12:00
За день в Донецкой области пять человек умерли от ковида
11:55
Лавров заявил, что НАТО пытается «искусственно» заманить к себе Украину
11:42
«ДНР»: 233 заболевших и 27 умерших от ковида за сутки
11:21
Столтенберг заявил, что Украина и Грузия вступят в НАТО
11:09
Омбудсмен рассказала об издевательствах над двумя братьями в плену «ДНР»
10:43
США не ожидали прорывов в переговорах с Россией, заявил Блинкен
10:06
СБУ расследует хакерскую атаку на сайты правительства, утечки данных не было
09:32
В США назвали вопросы, которые готовы обсуждать с Россией
09:25
На Донбассе вчера было два обстрела, оба – из «тяжелого» оружия
08:37
В Украине произошла хакерская атака на сайты правительства
08:22
«ЛНР»: четверо умерших от COVID-19 и более 50 заболевших
08:10
Более 10 тысяч случаев коронавируса за сутки снова выявили в Украине
все новости
ВИДЕО
Зеленский назвал окончание войны своей главной целью в 2022 году
01 января, 00:03
Нужна политическая воля: Экоактивисты промышленных городов отстаивают принятие трех законов
27 декабря, 21:23
Переселенцы с Донбасса строят себе многоэтажку в Виннице
27 декабря, 18:28

«Новости Донбасса» © 2021, все права защищены. Использование материалов сайта разрешается при условии ссылки (для интернет-изданий - гиперссылки) на сайт novosti.dn.ua.

Эта версия сайта создана при поддержке фонда Freedom House Ukraine.

®, Промо, PR, Спецпроект, Позиция — этими символами обозначается материал, который размещен на правах рекламы.

Все материалы, которые размещены на данном сайте со ссылкой на агентство «Интерфакс-Украина», не подлежат последующему воспроизведению и /или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства «Интерфакс-Украина».

Все опубликованные фотографии Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме без письменного разрешения компании.

Политика сайтаПолитика конфиденциальностиРекламаКонтактыРедакция