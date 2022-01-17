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Украина и Германия не договорились о поставках оружия

17 января 2022, 15:55

Украина и Германия не договорились о поставках оружия

Диалог Украины и Германии по вопросу поставок оружия продолжится, заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

«Мы знаем, где какое оружие мы можем получить. Мы прекрасно знаем, как его использовать для защиты — подчеркиваю — исключительно защиты территории нашей земли, и мы над этим ежедневно работаем и у нас есть очень неплохие результаты. И наш диалог с Германией по этому вопросу также продолжится», — сказал Кулеба на совместном брифинге со совей немецкой коллегой Анналеной Бербок в Киеве.

Он отметил, что во время переговоров с Бербок вопрос о поставках оружия обсуждался, однако, Украина хотела бы, чтобы ситуация разрешилась дипломатическим путем.

«Сегодня мы обсудили с госпожой министром вопрос поставки оружия в Украину из Германии, и я привел аргументы и позицию украинской стороны. Но, прежде всего, нам очень хочется, чтобы сработал именно дипломатический трек. И чтобы те усилия, которые мы сейчас с Германией прикладываем для достижения результата в Нормандском формат дали свой результат», — подчеркнул Кулеба.

В свою очередь Анналена Бербок на вопрос журналистов о поставках оружия ответила, что позиция правительства Германии по этому вопросу не изменилась. Ранее она уже высказывалась против поставок оружия Украине.

Бербок напомнила, что правительство помогало в предоставлении лечения украинских военных в Германии, а также помогло построить военный госпиталь в Украине.

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