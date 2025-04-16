В Днепре от столбняка умер 14-летний подросток

В Днепре зафиксирован трагический случай — от столбняка умер 14-летний ребенок. Об этом сообщил глава Днепропетровского облсовета Николай Лукашук в своем телеграм-канале.



Также в городе выявлен случай коклюша и зафиксировано шесть подозрений на корь. Всего за последнюю неделю в области зарегистрировано более 8,2 тысячи случаев заболевания ОРВИ. Это на 9,8% меньше, чем на предыдущей неделе. Эпидемический порог не превышен.



«Серьезных последствий часто можно избежать — достаточно вовремя сделать прививку. Заботьтесь о себе и своих близких», — отметил Лукашук.

Напомним, в Министерстве охраны здоровья Украины дали разъяснения о том, является ли анестезия при операциях бесплатной.