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В Днепре от столбняка умер 14-летний подросток

16 апреля 2025, 12:35

В Днепре от столбняка умер 14-летний подросток

В Днепре зафиксирован трагический случай — от столбняка умер 14-летний ребенок. Об этом сообщил глава Днепропетровского облсовета Николай Лукашук в своем телеграм-канале.

Также в городе выявлен случай коклюша и зафиксировано шесть подозрений на корь. Всего за последнюю неделю в области зарегистрировано более 8,2 тысячи случаев заболевания ОРВИ. Это на 9,8% меньше, чем на предыдущей неделе. Эпидемический порог не превышен.

«Серьезных последствий часто можно избежать — достаточно вовремя сделать прививку. Заботьтесь о себе и своих близких», — отметил Лукашук.

Напомним, в Министерстве охраны здоровья Украины дали разъяснения о том, является ли анестезия при операциях бесплатной.

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