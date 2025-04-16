Российские военные 33 раза обстреляли населенные пункты Донецкой области за сутки

Пожар после обстрела одного из населенных пунктов Донецкой области российскими войсками за минувшие сутки. Фото: ОВА

В течение минувших суток войска РФ 33 раза наносили удары по населенным пунктам Донецкой области. Об этом по состоянию на утро 16 апреля сообщил начальник областной военной администрации Вадим Филашкин.

Волновахский район. В Поддубном Комарской территориальной громады (ТГ) повреждено 15 домов, разрушено админздание.

Покровский район. В Коптево Шаховской ТГ ранен человек. В Покровске разрушен частный дом и повреждена многоэтажка; в Гришино поврежден частный дом. В Гродовской ТГ повреждено 45 домов в Разином и 3 в Малиновке.

Краматорский район. В Лимане ранен человек, повреждены 9 домов, 3 хозяйственные постройки, 2 газопровода и авто. В Новоандреевке Андреевской ТГ повреждены 2 админздания и промышленное помещение. В Славянске ранен человек, повреждена автомастерская, разбиты 6 автомобилей и повреждены 12. В Берестке Ильиновской ТГ ранен человек, повреждены 18 объектов. В Константиновке ранен человек, повреждены 6 домов, торговый павильон и предприятие.

Бахмутский район. В Северске повреждены 8 домов.

С прифронтовых территорий эвакуировано 80 человек, в том числе 12 детей, отметил начальник ОВА.