Виновная в обстреле Сум ракетная бригада, предположительно, атакована в РФ

По сообщению местных жителей, 112-я гвардейская ракетная бригада (в/ч 03333) атакована дронами в Шуе Ивановской области России, передает ASTRA.
Подтверждений данной информации пока нет.
Согласно открытым данным, бригада дислоцируется в районе Южный городок города Шуя. На вооружении имеет оперативно-тактические ракетные комплексы «Искандер-М».
Предположительно атакованная утром в Ивановской области 112-я гвардейская ракетная бригада обвинялась Украиной в ударе по Сумам, в результате которого погибли 35 человек
ГУР писало, что 112-я ракетная бригада ударила по Сумам двумя баллистическими ракетами типа «Искандер-М/KN-23».
15 апреля Генштаб ВСУ заявил об ударе по дислокации еще одной ракетной бригады, которая обстреляла Сумы 13 апреля — 448-й ракетной бригады в Курской области.
Ранее сообщалось, что сегодня утром в городе Шуя Ивановской области РФ после атаки беспилотников прозвучало не менее пяти взрывов.
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