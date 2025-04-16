Виновная в обстреле Сум ракетная бригада, предположительно, атакована в РФ

Предположительно, ракетная бригада, ответственная за обстрел Сум, была атакована сегодня утром беспилотниками в Ивановской области РФ. Фото: ASTRA

По сообщению местных жителей, 112-я гвардейская ракетная бригада (в/ч 03333) атакована дронами в Шуе Ивановской области России, передает ASTRA.

Подтверждений данной информации пока нет.

Согласно открытым данным, бригада дислоцируется в районе Южный городок города Шуя. На вооружении имеет оперативно-тактические ракетные комплексы «Искандер-М».

Предположительно атакованная утром в Ивановской области 112-я гвардейская ракетная бригада обвинялась Украиной в ударе по Сумам, в результате которого погибли 35 человек

ГУР писало, что 112-я ракетная бригада ударила по Сумам двумя баллистическими ракетами типа «Искандер-М/KN-23».

15 апреля Генштаб ВСУ заявил об ударе по дислокации еще одной ракетной бригады, которая обстреляла Сумы 13 апреля — 448-й ракетной бригады в Курской области.

Ранее сообщалось, что сегодня утром в городе Шуя Ивановской области РФ после атаки беспилотников прозвучало не менее пяти взрывов.