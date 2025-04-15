Тень Кремля над Балтией: как Литва отражает скрытые атаки России

Фото: KAM, Facebook

Гибридные угрозы опасны тем, что требуют военных мер даже в мирное время. Речь не о мелких правонарушениях — это куда серьезнее: миграционный кризис на границе, поджоги торговых центров, взрывчатка в посылках и сообщения о минировании школ. С такими вызовами в последние годы сталкивается Литва. Журналисты «Новой газеты.Балтия» поговорили с военными экспертами — достаточно ли мер предпринимает правительство и готово ли общество к возможному обострению?

Угроза №1. Российские спецслужбы вербуют местных жителей или иностранцев, чтобы устраивать диверсии

Несколько недель назад Генеральная прокуратура Литвы заявила, что передала в суд уголовное дело о поджоге IKEA, который произошел 9 мая 2024 года. Подозреваемые — граждане Украины, действовавшие в интересах российской военной разведки. За 10 тысяч евро они готовы были поджечь и взорвать торговые центры в Литве и Латвии, но после поджога IKEA в Вильнюсе их задержали под Паневежисом.

Эгидиюс Папечкис. Фото: Андрей Войтович, Новая Газета.Балтия

«Сейчас технологии разрешают людям общаться, не имея прямого контакта: прятаться за вымышленной личностью, дистанционно давать поручения и присылать деньги. Это новая реальность», — говорит военный эксперт, кандидат исторических наук Эгидиюс Папечкис.



Он вспоминает инциденты с самовозгорающимися посылками, отправленными из Литвы прошлым летом. Одно из таких устройств вызвало пожар на складе DHL в Германии, другое — в Великобритании. Тогда тоже сообщалось, что за этими происшествиями стоит Кремль.



«Сложность в том, что связь со спецслужбами России установить и доказать непросто. Но работа ведется. Сейчас ждем решений прокуратуры и судов, после которых могут последовать определенные политические действия» — продолжает эксперт.



Собеседник «Новой газеты. Балтия» обращает внимание, что за последние годы в Европе уменьшилось число терактов, во время которых применялось огнестрельное оружие или взрывчатка. Это означает, что спецслужбы и полиция сумели успешно купировать эти угрозы. На это указывают неудачи и скудный арсенал диверсантов в Литве — следовательно, у них нет доступа к летальному оружию. Эгидиюс Папечкис замечает, что обычно организаторы подобных акций вербуют местных жителей или иностранных граждан, но не россиян или тех, кто идентифицирует себя с русскими.



Похоже, Россия освоила дешевую технологию, когда за небольшие деньги вербует подростков, которые втемную выполняют «деликатные» получения. Такое регулярно происходит в Украине, где несовершеннолетних нанимают через интернет и просят принести к центру комплектования и соцподдержки сумку. Курьеры даже не подозревают, что содержимое в прямом смысле слова взрывоопасно. Эксперты считают, что бороться с этим можно через обучение и инструктаж.



«Во время пандемии Фонд поддержки обороны (Gynybos Paramos Fondas), которым я руковожу, организовал подготовку инструкторов. Они обучали волонтеров, помогавших пожилым людям. Мы понимали, что ситуацией могут воспользоваться мошенники, и выработали ряд контрмер. В частности, объясняли пенсионерам, как получить помощь, не подвергая себя риску», — приводит такой пример военный эксперт Вайдотас Малиненис.



По его мнению, аналогичные меры можно задействовать в случае повышения уровня угроз в Литве. Если потребуется, то волонтерские отряды могут быть внедрены в общественных и торговых объектах, а одним из фокусов должна стать информационная работа в школах и университетах. «Масштабное обучение и инструктирование провести вполне по силам. У Литвы есть ресурсы на подготовку таких специалистов», — убежден эксперт.

Угроза №2. Инциденты в Балтийском море

В середине марта на пляже в Клайпеде нашли фрагмент боеприпаса. Оказалось, что это часть механизма запуска российской ракеты «земля-воздух» малой дальности. Как прокомментировали в литовской армии, военнослужащие РФ, вероятно, проводили учения, а ускоритель попал в воду, и его выбросило на берег.



«Эта находка не представляет никакой угрозы. Однако из-за понимания, что Россия — недружественная для Литвы страна, медиа уделяют, пожалуй, чрезмерное внимание таким фактам», — считает Эгидиюс Папечкис.



Тем не менее, даже к таким инцидентам нужно относиться всерьез, подчеркивает Вайдотас Малиненис. Эти находки могут свидетельствовать о враждебных действиях, и властям стоит знать о каждой из них. Гораздо большую настороженность вызывает неоднократный обрыв интернет-кабеля, проложенного по дну Балтийского моря. Как считается, к этим происшествиям могут быть причастны судна с российскими экипажами.



«Официальные власти не подтверждают, но и не опровергают причастность властей РФ. Но несколько случаев произошли подряд, за короткий промежуток времени. Сложно поверить, что это совпадение: какое судно будет тащить якорь на всем протяжении пути? Нет, он был сброшен на определенном участке. Многое указывает, что это были спланированные действия», — напоминает Вайдотас Малиненис.

Вайдотас Малиненис. Фото с личной страницы в Facebook

Он отмечает, что европейские страны начали реагировать на такие инциденты и даже обсуждается сопровождение некоторых судов, следующих по Балтийскому морю. Однако это беспрецедентные и дорогие меры: чтобы их принимать, нужно серьезное обоснование.



«Это действительно, выглядит подозрительно: случилась череда обрывов, а потом все закончилось. В то же время аналогичные инциденты сейчас фиксируются возле берегов Тайваня. Там задержаны несколько китайских рыболовных судов», — соглашается Эгидиюс Папечкис.



По его мнению, пока эти инциденты не вызвали серьезных последствий, и с категоричными решениями следует повременить. Нынешнюю реакцию властей он оценивает как адекватную. А вот если уровень угрозы вырастет, то и действия будут другими.

Угроза №3. Миграционный кризис

Хотя миграционный кризис на границе с Беларусью потерял остроту, но он не прекращается. После некоторого затишья давление вновь стало расти — за последние недели число попыток нелегально попасть в Евросоюз увеличилось. С наибольшим прессингом сталкиваются в Польше, но в Латвии тоже заметили негативную тенденцию.



«Ситуация с нелегальными мигрантами организована — это уже давно всем очевидно. В 2021 году это было частью подготовки к полномасштабному вторжению России в Украину. Видимо, замысел был в том, чтобы отвлечь и ослабить Европу, заставить ее фокусироваться на внезапно возникших проблемах», — подчеркивает Вайдотас Малиненис.



Как считает эксперт, план провалился: Литва, Латвия и Польша, несмотря на давление, смогли противостоять и не допустить массового прорыва границы. Теперь ситуация иная: установлены физические барьеры, усовершенствована система видеонаблюдения, у подразделений уже есть опыт реагирования.



«Реагировали и НАТО, и Евросоюз. В частности, после кризиса на границе Европейская служба пограничной и береговой охраны Frontex прислала подкрепление», — напоминает Эгидиюс Папечкис.



Наши собеседники солидарны: если в начале это напоминало внезапный кризис, то теперь — планомерное противостояние с противником, который цинично спекулирует чужими жизнями.

Угроза №4. Военные учения в Беларуси

Наибольшую настороженность сейчас вызывают разговоры о намерениях Беларуси и России провести на беларуской территории военные учения «Запад-2025». С одной стороны, это всегда угроза для стран Балтии, с другой — какие силы в состоянии направить туда Кремль, если все ресурсы уходят на войну в Украине. Чего тут больше — спекуляции или есть реальный повод для опасений?



«Любые учения, даже если будут работать только штабы, представляют угрозу. Неспроста в свое время в 2011 году в Вене были достигнуты договоренности, по которым страны обмениваются информацией и приглашают для наблюдения военных других государств. После начала полномасштабной войны в Украине этот процесс приостановлен. Мы не знаем, как будет в этом году, но промелькнула информация, что Минобороны Беларуси возможно, призовет международных наблюдателей», — отмечает Эгидиюс Папечкис.



Обычная реакция НАТО на такие планы — усиление присутствия в регионе. Ожидается, что в этом году дополнительные силы альянса также будут переброшены в Польшу и страны Балтии.



«Военные учения могут вылиться в нападение, как это произошло в 2022 году. Однако пока нет никаких признаков этого. Думаю, сейчас войска России больше нужны в Украине», — не скрывает Вайдотас Малиненис.



Возможно, обычным гражданам это не так заметно, но наблюдение за происходящим в Беларуси и России многократно усилено. Теперь западные разведки иногда даже действует нарочито открыто, что можно воспринимать как превентивную меру. Скрыть подготовку к сколько-нибудь серьезным действиям в таких условиях практически невозможно.

Угроза №5. Лжеминирование в школах

На 2023 год пришелся пик сообщений о ложных минированиях в школах. Если сперва учебные заведения прерывали занятия, то потом реагировали более спокойно. МВД Литвы назвало это скоординированной атакой, которая не представляет реальной угрозы.



«Реакция общества и правоохранительной системы была адекватной, хотя грань тонкая, но риск оказался оправданным», — убежден Эгидиюс Папечкис.



В то же время Вайдотас Малиненис считает, что системе образования нужно разработать протокол на будущее.



«Как мы видели, в 2023 году каждое учебное заведение само разрабатывало контрмеры. Никто не может гарантировать, что это не возобновится, поэтому важно четко знать, что делать в таком случае. Не просто звонить в полицию, но и самим предпринимать активные действия. Для этого нужны инструкции и обучение», — напоминает он.

Угрозы, которые в 2023 году получали учебные заведения Литвы. Скриншоты из родительских чатов.

Предупредят ли своевременно о реальной угрозе?

Сейчас многих в Литве интересует вопрос: получат ли ее жители своевременную информацию, если будет известно о реальной угрозе? Оба эксперта без колебаний отвечают утвердительно. «В 2022 году НАТО точно определило время начала войны в Украине», — приводит пример Эгидиюс Папечкис. По его словам, даже если кому-то хочется скрыть чувствительную информацию, которая касается интересов общества, независимые медиа не позволят этого сделать. «Конечно, правительство ощущает давление и реагирует, понимая, что СМИ не станут молчать. Таким образом транслируются запросы общества, которое хочет жить в безопасности. Как мне кажется, мы готовы как никогда хорошо, в том числе благодаря последним вызовам. Экономическая позиция позволяет успешно купировать угрозы», — считает эксперт. А общество готово к возможной эскалации? Если взглянуть на опыт прошлых лет, то кажется, что жители Литвы успешно преодолели ряд испытаний: пандемию, миграционный кризис, начало полномасштабной войны в Украине.

Общество готово к возможной эскалации и к другим гибридным угрозам?

В ответ Эгидиюс Папечкис ссылается на реакцию в феврале 2022 года: «Тогда мне, как человеку, связанному с безопасностью, звонили обычные люди и спрашивали, чем могут быть полезны. Общество сложилось в один крепкий кулак. Хочу отметить действия местных властей, которые мы привыкли критиковать за излишнюю бюрократию, медлительность, отсутствие политической воли. Однако тогда они действовали оперативно, рационально, и добивались хорошего результата».

Благотворительный концерт в помощь Украине, Вильнюс, 2024. Фото: Blue\Yellow



У Вайдотаса Малинениса схожая позиция. В случае появления подозрения люди сразу звонят в полицию. Это хорошая реакция для мира, в котором гражданская инфраструктура уязвима. Он предполагает, что при попытках эскалации могут быть введены экстренные меры — наподобие тех, что применялись во время пандемии.



«В этом смысле коронавирус научил нас дисциплине. Люди признали, что строгие меры нужны для общественной безопасности. А раз есть угроза, нужно готовиться. Потому что самое плохое, что может произойти – это отсутствие реакции. Сейчас такое понимание есть», — уверен военный эксперт.

Какие последствия наступят для России?

Мотивы инициаторов гибридных атак очевидны: посеять панику, вызвать недоверие общества к власти. Очевидно, что за этими действиями маячит силуэт Кремля. Однако, достигая мнимых целей, Россия наносит себе гораздо более весомый урон в долгосрочной перспективе.



«На данный момент можно констатировать, что торговые связи сохраняются, общество функционирует, отрасли экономики работают, политические структуры сохраняют авторитет. В Литве сильное гражданское общество, которое может противостоять не только таким вызовам», — перечисляет Эгидиюс Папечкис.



Гибридные угрозы отвлекают людей от, например, помощи Украине, намекает на возможную цель России Вайдотас Малиненис. Когда происходит поджог торгового центра, то фокус волей-неволей смещается на внутренние угрозы.



«Однако есть и обратный эффект: в условиях неопределенного будущего общество становится более адаптивным, оно склонно проявлять волю, а политиков становится проще убеждать, что надо повышать расходы на оборону. При повышении температуры теряется фактор неожиданности», — говорит он.



Эгидиюс Папечкис отмечает, что Россия сталкивается с санкциями, которые, несмотря на попытки их обойти (иногда успешные), очень болезненны для Москвы. Иначе бы этот вопрос не обсуждался как условие прекращения огня в Украине. Если сравнивать акты саботажа, которые устраивают спецслужбы РФ, они несопоставимы с репутационным ущербом для этой страны. В долгосрочной перспективе формируется имидж государства, которое готово к любым пакостям и подлостям.



«Страны Центральной Азии и Кавказа также постепенно дистанцируются от России. Там пока не настроены антироссийски, но РФ ведет себя так агрессивно, что неминуемо вызывает отторжение. Вот что сейчас предлагает Россия? Она ничего не может дать Казахстану или Азербайджану. Только лицемерие, откровенную ложь, шантаж. Эти страны уходят надолго из орбиты отношений с Москвой, и разрыв только увеличивается», — делится важным наблюдением Эгидиюс Папечкис.