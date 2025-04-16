Более 1,5 миллиона гривен заработка за год и десятки тысяч долларов «под подушкой». Что декларирует главный прокурор Донетчины Павел Угровецкий

Руководитель Донецкой областной прокуратуры Павел Угровецкий. Фото: прокуратура Донетчины

Руководитель Донецкой областной прокуратуры Павел Угровецкий подал декларацию за 2024 год. Об этом стало известно из данных Единого государственного реестра деклараций.



«Новости Донбасса» рассказывают, что главный прокурор Донецкой области задекларировал за прошлый год.



Недвижимость



В Харькове Павел Угровецкий владеет квартирой общей площадью 95,1 квадратных метра.



В Днепре Угровецкий арендует квартиру, но ее общая площадь не указана.



Автомобили



Глава облпрокуратуры декларирует легковой автомобиль Toyota Camry 2021 года выпуска.



Доходы



На должности руководителя Донецкой областной прокуратуры за 2024 год Павел Угровецкий заработал 1 816 020 гривен.



Также Угровецкий получил доход от отчуждения движимого имущества в размере 650 000 гривен.



Банковские счета



На счету в одном из украинских банков глава прокуратуры Донетчины хранит 15 481 гривну.



Наличные деньги



В наличном виде Павел Угровецкий хранит 53 000 долларов.

Напомним, что «Новости Донбасса» рассказывали, что задекларировала за 2024 год семья главы Донецкой областной военной администрации Вадима Филашкина.