Залужный хочет видеть в резерве теробороны до двух миллионов граждан

В ближайшее время к службе в резерве Сил территориальной обороны планируется привлечь до двух миллионов граждан. Об этом заявил главнокомандующий Вооруженными силами Украины генерал-лейтенант Валерий Залужный на заседании конгресса местных и региональных властей в Харькове.



«У нас есть довольно амбициозные планы в этом направлении: на конец марта нам бы хотелось иметь не менее 70% процентов резервистов, которые будут проходить службу в батальонах теробороны. Нас интересует полтора-два миллиона достаточно мотивированных граждан, которые желают защитить свою дом, семью, страну, и которых мы должны подготовить», — сказал он.



Залужный обратился с призывом к представителям местных властей, чтобы на уровне регионов проводилась агитационная работа по привлечению граждан к военной службе в резерве в составе Сил теробороны.



Кроме того, необходимо обеспечить подготовку специально обустроенных мест, в которых резервисты бы могли работать над улучшением своих боевых навыков.



«В ближайшее время мы внедрим системы подготовки резервистов с помощью платформы дистанционного обучения... Однако в то же время для организации подготовки подразделения теробороны, который формируется на вашей территории, должен быть участок местности, где резервисты должны улучшать свои навыки, в частности, и огневой подготовки», — подчеркнул главком.

Ранее Залужный заявил, что украинские вооруженные силы уже давно находятся в боевой готовности к отражению российской агрессии и защите «до последней капли крови».



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