«Вырваны из контекста». МИД Украины объяснил слова посла в Британии о НАТО

Слова посла Украины в Великобритании Вадима Пристайко о том, что Украина якобы готова рассмотреть отказ от членства в НАТО во избежание войны с Россией были вырваны из контекста. Об этом «Новостям Донбасса» сообщил спикер МИД Украины Олег Николенко.



«Безусловно ради мира и сохранения жизней наших граждан Украина готова идти на любые форматы диалогов со странами и международными организациями. В то же время, посол Пристайко справедливо отметил в интервью, что перспектива членства в НАТО закреплена в Конституции Украины, но Украина пока не является членом НАТО или иного альянса безопасности», — отметил Николенко.



В этой связи, по его словам, ключевым для Украины становится вопрос гарантий безопасности.



«Безусловно, лучшей такой гарантией был бы немедленный прием Украины в Альянс. Но угрозы Украине существуют здесь и сейчас, поэтому поиск ответа на вопросы гарантий становится фундаментальной задачей. При этом ни одно решение не может быть принято вопреки Конституции Украины», — подчеркнул спикер МИД.



Накануне украинский посол в Великобритании Вадими Пристайко дал интервью радиостанции BBC Radio 5. Радиостанция опубликовала в Twitter короткий отрезок из интервью, который интерпретировала как готовность Украины не вступать в НАТО для избежания войны с Россией. При этом далее в интервью Пристайко фактически отрицал, что Украина откажется от своей цели вступить в Альянс.