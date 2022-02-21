Путин начал заседание Совбеза, рассматривают вопрос о признании «ДНР» и «ЛНР»

Президент России Владимир Путин начал большое заседание Совета безопасности, на котором рассмотрят вопрос о признании самопровозглашенных «ДНР» и «ЛНР».

Он заявил, что намерен выслушать мнение членов Совбеза по обращениям глав «Л-ДНр», а также Госдумы о признании независимости этих образований.



«Цель нашего сегодняшнего совещания заключается в том, чтобы послушать коллег и определить наши дальнейшие шаги на этом направлении, имею в виду и обращение руководителей «Донецкой народной республики» и «Луганской народной республики» к России с просьбой признания их суверенитета, и постановление Государственной Думы Российской Федерации на эту же тему с призывом к главе государства сделать это и признать независимость и суверенитет «Донецкой народной республики» и «Луганской народной республики», — сказал Путин.



Россия изначально делала все, чтобы мирным путем разрешить противоречия между Киевом и Донбассом, заявил он.



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