Новости Донбасса
novosti.dn.ua
БЕСПЛАТНО – В App Store
скачать
СИТУАЦИЯ НА КПВВ Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Краматорск

Армия отбила Сумы у оккупанта (дополнено)

26 февраля 2022, 21:38

Армия отбила Сумы у оккупанта (дополнено)

Город Сумы отбит от вражеского вторжения и полностью перешел под контроль Украины. Об этом на брифинге сообщил советник Главы Офиса президента Алексей Арестович.

«Сумы полностью под нами, не смотря на предыдущие сообщения, что будто бы половина города под ними (Россией). В Сумах действующие, бывшие военнослужащие и просто граждане сорганизовались сами и держат оборону. Они даже делают вылазки в сторону противника, жгут их тыл, топливо, бензовозы. Сейчас там российская армия полностью деморализована, не происходит никаких действий — нет настроения, топлива и морали», — заявил Арестович на брифинге в Офисе президента.

В больницах Сум находится 52 раненых гражданских и военных, еще 32 раненных военных эвакуировано в Полтаву, проинформировал глава Сумской областной государственной администрации Дмитрий Живицкий. По состоянию на 20:00 в больницах Сум размещено 12 раненых, из них 1 военный России.

В других городах Сумской области ситуация с жертвами выглядит следующим образом: Ахтырка — 34 раненых гражданских, из них 2 женщины и 10 в тяжелом состоянии, а также 4 погибших; Глухов — 4 раненных военных; Шостка — 7 раненных военных; Конотоп — 5 раненых, из них 2 военных; Ромны — 2 раненных военных, из них 1 женщина.

По данным Арестовича, ВСУ удерживают позиции противника в Харькове, Херсоне и на Донбассе. Противник продолжает накопление на западном направлении Киева, по нему ведутся артиллерийские удары. 

Проблемным направлением остается Мариуполь, туда направляется российская тактическая группа из-под Мелитополя, а также направление Энергодар-Запорожье.

За исключением Мелитополя в субботу враг не смогу продвинуться вглубь украинской территории.

Еще по теме

Места
Сумы
Прочее
Война

Другие публикации

СТАТЬИ

НОВОСТИ ДОНЕЦК / ЛУГАНСК ВСЕ
04:57
ПУТИН ОБЪЯВИЛ О ВОЕННОЙ ОПЕРАЦИИ В УКРАИНЕ
02:51
В Донецке не работает мобильная связь «Феникса»
23:03
Главы «ДНР» и «ЛНР» обратились к Путину с просьбой помочь в «отражении агрессии» со стороны украинской армии
22:11
Претензии боевиков на Донбасс, ЧП и в окопах без еды. Главное
20:57
Пушилин потребовал вывести украинские войска из Донецкой области
20:31
Российский телеканал заявил, что их корреспондент попал под обстрел под Донецком. К видео есть вопросы
19:12
YouTube заблокировал канал главы «ДНР» Дениса Пушилина
18:37
Пушилин заявил, что предприятия «ДНР» обязаны отправить на мобилизацию 50% мужчин призывного возраста
17:20
«Не на этом этапе». Пушилин — о захвате всего Донбасса
16:21
Пушилин упростит получение «паспортов ДНР» россиянами
15:56
В РФ заявили, что из Донбасса эвакуировались более 96 тысяч человек
15:38
Признанием ОРДЛО Россия признала свое военное присутствие в Украине — Зеленский
15:24
«ДНР» уже подыскивает здание «посольства» в РФ и кандидатуру «посла»
14:38
Мобилизованных дончан вывезли в поле и держат без еды — СМИ
14:12
Пушилин отрицает ввод российских войск на Донбасс после указа Путина
все новости
21:59
Россия захватила гражданское спасательное судно возле Змеиного
21:48
Зеленский призвал ООН квалифицировать действия РФ как геноцид украинцев
21:40
Военная техника РФ заняла аэропорт в Бердянске
21:38
Армия отбила Сумы у оккупанта (дополнено)
21:09
При обстреле оккупантов в Киеве погиб мальчик, еще трое детей ранены
21:05
Вокзал в Киеве обесточен из-за близости обстрелов
20:41
Германия передаст Украине ПЗРК Stinger и противотанковое оружие
20:39
ВСУ уничтожили пять истребителей, 11 вертолетов и колонну вражеской техники
20:29
Лидеры Азербайджана и Турции предложили организовать переговоры Украины и РФ
20:27
В Украине открыли горячую линию для родственников российских солдат
19:39
Германия одобрила экспорт немецкого оружия из Нидерландов в Украину
19:28
«Укрзализныця» разрушила все жд-переходы с РФ
19:22
Шесть человек погибли от обстрела в Киевской области, открыто уголовное дело
19:13
Пятеро детей погибли, 33 ранены вследствие войны РФ против Украины
18:47
Пятьсот тонн топлива и боеприпасы: В Украину едет военная помощь из Латвии
все новости
ВИДЕО
Зеленский обратился к гражданам России. Полный текст
24 февраля, 00:46
Зачем «Л-ДНР» вывозят людей в Россию и объявили мобилизацию? Донбасс сегодня ►
19 февраля, 23:10
В Луганске произошло два пожара на газопроводе
18 февраля, 23:33

«Новости Донбасса» © 2022, все права защищены. Использование материалов сайта разрешается при условии ссылки (для интернет-изданий - гиперссылки) на сайт novosti.dn.ua.

Эта версия сайта создана при поддержке фонда Freedom House Ukraine.

®, Промо, PR, Спецпроект, Позиция — этими символами обозначается материал, который размещен на правах рекламы.

Все материалы, которые размещены на данном сайте со ссылкой на агентство «Интерфакс-Украина», не подлежат последующему воспроизведению и /или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства «Интерфакс-Украина».

Все опубликованные фотографии Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме без письменного разрешения компании.

Политика сайтаПолитика конфиденциальностиРекламаКонтактыРедакция