Город Сумы отбит от вражеского вторжения и полностью перешел под контроль Украины. Об этом на брифинге сообщил советник Главы Офиса президента Алексей Арестович.



«Сумы полностью под нами, не смотря на предыдущие сообщения, что будто бы половина города под ними (Россией). В Сумах действующие, бывшие военнослужащие и просто граждане сорганизовались сами и держат оборону. Они даже делают вылазки в сторону противника, жгут их тыл, топливо, бензовозы. Сейчас там российская армия полностью деморализована, не происходит никаких действий — нет настроения, топлива и морали», — заявил Арестович на брифинге в Офисе президента.



В больницах Сум находится 52 раненых гражданских и военных, еще 32 раненных военных эвакуировано в Полтаву, проинформировал глава Сумской областной государственной администрации Дмитрий Живицкий. По состоянию на 20:00 в больницах Сум размещено 12 раненых, из них 1 военный России.



В других городах Сумской области ситуация с жертвами выглядит следующим образом: Ахтырка — 34 раненых гражданских, из них 2 женщины и 10 в тяжелом состоянии, а также 4 погибших; Глухов — 4 раненных военных; Шостка — 7 раненных военных; Конотоп — 5 раненых, из них 2 военных; Ромны — 2 раненных военных, из них 1 женщина.



По данным Арестовича, ВСУ удерживают позиции противника в Харькове, Херсоне и на Донбассе. Противник продолжает накопление на западном направлении Киева, по нему ведутся артиллерийские удары.



Проблемным направлением остается Мариуполь, туда направляется российская тактическая группа из-под Мелитополя, а также направление Энергодар-Запорожье.



За исключением Мелитополя в субботу враг не смогу продвинуться вглубь украинской территории.